Желатин чудово підійде для кімнатних і садових рослин

Добрива є однією з найважливіших складових для успішного врожаю. І якщо використанням як підгодівлі для розсади різних харчових відходів на кшталт лушпиння від цибулі, лушпиння картоплі або яєчної шкаралупи вже нікого не здивуєш, то про ці два продукти ви, скоріше за все, не здогадувалися, пише Ukr.Media.

Желатин чудово підійде для кімнатних і садових рослин. Досить один пакетик розмішати в чашці гарячої води, потім розбавити трьома склянками холодної – і поливати ґрунт раз на місяць.

Ще один неочевидний продукт, який можна застосовувати для городини, – це яблучний оцет. Всього лише одна столова ложка на 3-4 літри води захистить вашу розсаду від багатьох недуг.