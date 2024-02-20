У разі серйозних проблем із розсадою варто вдатися до використання незвичайних засобів

Висадити успішно розсаду на город не вийде, якщо вона буде занадто слабка. Щоб виростити міцну та здорову розсаду, варто притримуватися всіх агротехнічних вимог, відповідно до кожного виду рослин. Але допомогти слабкій розсаді можна підживленням і досить простим. Детальніше про нього розповідає Ukr.Media.

У разі серйозних проблем із розсадою варто вдатися до використання незвичайних засобів. Наприклад, старого меду. З нього можна приготувати безцінне добриво, і зробити це можна кількома способами.

У першому випадку знадобиться літр води, у якій потрібно ретельно розчинити чайну ложку натурального меду. Після цього залишається тільки полити розчином розсаду. Рекомендується робити це раз на 10-14 днів, причому прямо під корінь. Завдяки такому підживленню листя розсади почне розвиватися активніше, а стебла стануть значно міцнішими.

Використовувати мед можна і по-іншому. Приготуйте звичайне зелене добриво з бур'янів, після чого додайте в нього мед, дріжджі або старе варення і дайте настоятися протягом кількох днів. Щойно на поверхні суміші з'являться бульбашки, його можна відправляти на грядки. Однак такий спосіб актуальний виключно для весни або літа.