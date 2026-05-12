Личинки травневого жука можуть тривалий час залишатися непомітними, поступово пошкоджуючи кореневу систему рослин. Найчастіше проблема проявляється пожовтінням газону, ослабленням овочевих культур або в’яненням молодих дерев навіть після поливу. Як їх швидко виявити та знешкодити, пише Zielony Ogródek.

Ще однією характерною ознакою є трава, яка легко висмикується із землі через пошкоджене коріння. Під час перекопування ґрунту можна помітити світлих товстих личинок із темною головою, які зазвичай скручуються дугою.

Чому личинки травневого жука небезпечні для рослин

Шкідники живляться корінням культур, через що рослини перестають отримувати достатньо вологи та поживних речовин. Особливо часто страждають газони, полуниця, декоративні кущі та молоді саджанці.

Якщо не почати боротьбу вчасно, пошкоджені рослини можуть повністю засохнути. Найбільшу небезпеку становлять личинки, які перебувають у землі кілька років і весь цей час активно розвиваються.

Чим обробити землю від личинок хруща

Одним із найефективніших способів боротьби вважається використання нематод. Це мікроскопічні організми, які проникають у личинки та поступово знищують шкідників природним шляхом.

Такий метод має кілька переваг:

безпечний для людей і домашніх тварин;

не шкодить рослинам;

підходить для обробки великих ділянок;

допомагає зменшити кількість шкідників без агресивної хімії.

Після внесення нематод важливо підтримувати вологість ґрунту, інакше ефективність обробки може знизитися.

Яких засобів не переносять личинки хруща

Для захисту ділянки часто використовують натуральні настої. Одним із найпопулярніших вважається пижмо. Відваром цієї рослини поливають землю, щоб створити несприятливі умови для розвитку шкідників.

Також хороші результати показують засоби на основі німової олії. Вони поступово знижують активність личинок і перешкоджають їхньому живленню.

Що робити при сильному зараженні ділянки

Коли шкідників у ґрунті надто багато, найкраще поєднувати кілька методів одночасно. Фахівці радять використовувати біопрепарати, регулярно розпушувати землю та проводити повторні обробки натуральними засобами.

Комплексний догляд допомагає не лише скоротити кількість личинок, а й запобігти їх повторній появі.

Як запобігти появі хруща на городі

Для профілактики важливо регулярно перевіряти стан ґрунту та кореневої системи рослин. Перекопування землі, своєчасне видалення бур’янів і контроль вологості допомагають зменшити ризик поширення шкідників.

Особливу увагу варто приділяти молодим саджанцям і газонам, адже саме вони найчастіше потерпають від личинок травневого жука.