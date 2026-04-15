Кульбаба – це не просто бур’ян, а справжнє джерело поживних речовин. Завдяки глибокому корінню вона накопичує мікроелементи з нижніх шарів ґрунту. У її складі містяться азот, калій, фосфор, кальцій і залізо, які необхідні для активного росту рослин. Такий настій не лише підживлює, а й допомагає зменшити кислотність ґрунту. Окрім цього, він здатен відлякувати шкідників і підвищувати стійкість рослин до хвороб. Як зробити такий настій, пише ТСН.

Як правильно заготовити сировину

Для приготування добрива підходять усі частини кульбаби: коріння, стебла та квіти. Важливо зібрати рослини до появи насіння, щоб уникнути поширення бур’яну на ділянці.

Після збору сировину потрібно подрібнити та підготувати до настоювання.

Покроковий рецепт настою

Подрібнену зелену масу закладають у пластикову або емальовану ємність, заповнюючи її приблизно наполовину. Потім заливають теплою водою, залишаючи трохи місця до краю, адже під час бродіння суміш збільшується в об’ємі.

Ємність накривають і залишають у теплому місці на 1–2 тижні. За цей час відбувається ферментація. Готовий настій темнішає, перестає пінитися і набуває характерного запаху.

Швидкий настій для захисту рослин

Якщо потрібен засіб проти шкідників, можна скористатися швидким варіантом. Подрібнені кульбаби заливають водою і настоюють 2–3 дні у темному місці.

Після проціджування розчин використовують для обприскування рослин. Він допомагає відлякувати попелицю та інших небажаних комах.

Як правильно застосовувати

Перед використанням концентрат обов’язково розводять водою. Для поливання під корінь підходить пропорція 1:10. Вносити добриво слід у вологий ґрунт.

Для обприскування використовують слабший розчин – приблизно 1:20. Це дозволяє рослинам безпечно засвоювати корисні речовини через листя.

Для яких рослин підходить

Настій з кульбаби добре підходить для більшості городніх культур: томатів, огірків, перцю, капусти та полуниці. Також його часто використовують для квітів, які швидко реагують на таке підживлення.

Водночас не варто застосовувати цей засіб для цибулі, часнику та бобових культур, оскільки він може пригнічувати їхній розвиток.