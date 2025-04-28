Хоча кабачки не надто вибагливі, без підживлення вони можуть активно цвісти, але не формувати плоди

Кабачки хоч і вважаються нескладною у вирощуванні культурою, але для справді рясного плодоношення їм потрібна підтримка. Щоб уникнути пустоцвітів і захистити рослини від хвороб, досвідчені городники радять використовувати натуральний засіб на основі доступних інгредієнтів: борної кислоти, йоду та сироватки. Як правильно їх використовувати, пише «24 Канал».

Цей засіб не тільки стимулює утворення зав’язі, а й допомагає зміцнити імунітет рослин, що особливо важливо у вологу або нестабільну погоду, коли підвищується ризик грибкових захворювань.

Чому варто обробляти кабачки

Хоча кабачки не надто вибагливі, без підживлення вони можуть активно цвісти, але не формувати плоди. Пустоцвіт – одна з головних причин, чому врожай може бути набагато меншим, ніж очікувалось. Підживлення стимулює утворення жіночих квіток, з яких і розвиваються плоди.

Борна кислота сприяє розвитку зав’язі, покращує процес запилення та знижує ймовірність пустоцвітів. Йод діє як природний антисептик – він знищує патогенні мікроорганізми, що можуть спричиняти гниття або грибкові ураження. А сироватка слугує додатковим джерелом кальцію, який зміцнює тканини рослин.

Рецепт натурального підживлення для кабачків

Інгредієнти на 10 літрів розчину:

0,5 чайної ложки борної кислоти;

30 крапель йоду;

1 літр молочної сироватки;

10 літрів теплої води.

Як приготувати:

Спершу розчиніть борну кислоту в невеликій кількості теплої води – вона розчиняється краще в гарячій рідині. Долийте воду до повного об’єму (10 л) і додайте йод. Влийте сироватку, добре все перемішайте. Дайте розчину охолонути до кімнатної температури перед обробкою.

Як правильно обробити кабачки

Налийте готовий розчин у пульверизатор і ретельно обприскайте листя та стебла кабачків. Особливо уважно обробіть нижній бік листків – саме там часто накопичуються патогени.

Коли обробляти

Проводьте процедуру в ранкові або вечірні години, коли сонце не таке активне. Це допоможе уникнути опіків на листі.

Частота обробки

Один раз на 10-14 днів – достатньо для підтримки здоров’я рослин і стимулювання зав’язі.