Як позбутися пустоцвітів на кабачках і врятувати врожай: ефективний засіб обробки
Кабачки хоч і вважаються нескладною у вирощуванні культурою, але для справді рясного плодоношення їм потрібна підтримка. Щоб уникнути пустоцвітів і захистити рослини від хвороб, досвідчені городники радять використовувати натуральний засіб на основі доступних інгредієнтів: борної кислоти, йоду та сироватки. Як правильно їх використовувати, пише «24 Канал».
Цей засіб не тільки стимулює утворення зав’язі, а й допомагає зміцнити імунітет рослин, що особливо важливо у вологу або нестабільну погоду, коли підвищується ризик грибкових захворювань.
Чому варто обробляти кабачки
Хоча кабачки не надто вибагливі, без підживлення вони можуть активно цвісти, але не формувати плоди. Пустоцвіт – одна з головних причин, чому врожай може бути набагато меншим, ніж очікувалось. Підживлення стимулює утворення жіночих квіток, з яких і розвиваються плоди.
Борна кислота сприяє розвитку зав’язі, покращує процес запилення та знижує ймовірність пустоцвітів. Йод діє як природний антисептик – він знищує патогенні мікроорганізми, що можуть спричиняти гниття або грибкові ураження. А сироватка слугує додатковим джерелом кальцію, який зміцнює тканини рослин.
Рецепт натурального підживлення для кабачків
Інгредієнти на 10 літрів розчину:
- 0,5 чайної ложки борної кислоти;
- 30 крапель йоду;
- 1 літр молочної сироватки;
- 10 літрів теплої води.
Як приготувати:
Спершу розчиніть борну кислоту в невеликій кількості теплої води – вона розчиняється краще в гарячій рідині.
Долийте воду до повного об’єму (10 л) і додайте йод.
Влийте сироватку, добре все перемішайте.
Дайте розчину охолонути до кімнатної температури перед обробкою.
Як правильно обробити кабачки
Налийте готовий розчин у пульверизатор і ретельно обприскайте листя та стебла кабачків. Особливо уважно обробіть нижній бік листків – саме там часто накопичуються патогени.
Коли обробляти
Проводьте процедуру в ранкові або вечірні години, коли сонце не таке активне. Це допоможе уникнути опіків на листі.
Частота обробки
Один раз на 10-14 днів – достатньо для підтримки здоров’я рослин і стимулювання зав’язі.