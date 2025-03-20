Іноді після цвітіння кабачки не дають плодів

Якщо ви хочете, щоб кабачки швидко проросли і дали багатий урожай, важливо дотримуватися кількох основних правил. Вибір правильного місця для посадки, підготовка ґрунту та забезпечення достатнього простору для кожної рослини відіграють ключову роль у їх успішному розвитку, пише ProstoWay.

Як правильно висадити кабачки, щоб отримати хороший врожай

Кабачки люблять тепло, сонце та родючий ґрунт. Для їх посадки найкраще вибирати сонячні ділянки з пухким ґрунтом. Якщо ви хочете, щоб плоди не гнили, уникайте низин або сирих місць. Ідеальні попередники для кабачків – це цибуля, часник, картопля або капуста.

Як підготувати ґрунт і вибрати правильне місце

Перед посадкою кабачків обов'язково підготуйте ґрунт. Для раннього врожаю можна зробити теплу грядку, додаючи гній або залишки рослин, щоб підвищити температуру ґрунту. Такі грядки дозволяють отримати кабачки на 2-3 тижні раніше.

Як правильно посадити кабачки, щоб вони не пошкодились

Не пересаджуйте кабачки занадто густо. Між рослинами повинно бути 70-80 см, щоб листя мало достатньо місця для циркуляції повітря. Це також допоможе запобігти захворюванням, таким як грибкові інфекції.

Що робити, якщо кабачки не зав’язуються

Іноді після цвітіння кабачки не дають плодів. В такому разі потрібно допомогти запиленню. Якщо у вас немає трьох кущів, використовуйте пензлик для перенесення пилку з чоловічих квіток на жіночі. Також варто розмістити на ділянці рослини, які приваблюють комах, наприклад, кріп або базилік.