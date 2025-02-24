Метод, про який йдеться, насправді дуже простий, але вимагає певної акуратності та точності

Для кожного садівника чи городника важливо не лише посадити насіння, але й отримати міцну та здорову розсаду в найкоротші терміни. Адже чим швидше з’являться перші сходи, тим швидше можна буде розпочати висадку в ґрунт. Існують різні методи, які дозволяють значно скоротити час проростання насіння. Один із найбільш ефективних і перевірених способів – це використання холодової стратифікації, завдяки якій ви можете виростити розсаду всього за 10 днів. Детальніше про це пишуть «Добрі новини».

Метод, про який йдеться, насправді дуже простий, але вимагає певної акуратності та точності. Секрет полягає в тому, щоб створити шокові умови для насіння, імітуючи природний процес переходу зими в весну. Це досягається шляхом «заморозки» насіння на кілька діб.

Як це працює

Насіння загортають у бавовняну тканину і кладуть в пластиковий контейнер з отворами для циркуляції повітря. Потім цей контейнер закопують у сніг на глибину до 20 см. Температура повинна бути в межах від -1 до -5 градусів.

Після того як насіння пролежить у снігу від 24 до 48 годин, його виймають і просушують при кімнатній температурі. Цей процес дозволяє руйнувати інгібітори росту, що значно прискорює проростання. Вчені довели, що стратифікація підвищує схожість пасльонових культур на 60%, що робить цей метод надзвичайно ефективним. Однак важливо зазначити, що такий метод не підходить для всіх культур. Наприклад, для огірків, гарбузів і баштанних рослин цей метод може бути небезпечним, оскільки низька температура негативно впливає на їхнє насіння.

Якщо ж ви проживаєте в регіоні, де сніг – це велика рідкість, можна використати альтернативу. Насіння можна помістити у холодильник на 3-4 дні, загорнувши його у вологу марлю. Хоча ефект від такого методу буде дещо слабшим, він все одно значно покращить процес проростання насіння.