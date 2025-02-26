Щоб отримати ранній врожай кабачків, можна вирощувати їх розсадним способом

Вирощування кабачків розсадним способом дозволяє отримати ранній врожай, що особливо цінно для тих, хто хоче насолоджуватися свіжими плодами вже на початку літа. Для успішного вирощування кабачків важливо правильно підготувати насіння, забезпечити рослинам належні умови для розвитку та подбати про запилення. Від того, як буде організовано догляд, залежить не тільки швидкість росту, а й кількість та якість врожаю. «Флористікс» дає кілька порад, як досягти гарних результатів при вирощуванні цих корисних овочів.

Посів насіння кабачків на розсаду

Щоб отримати ранній врожай кабачків, можна вирощувати їх розсадним способом, це дозволить зібрати перші плоди на 2-4 тижні раніше звичайного.

Насіння кабачків слід висівати в простору ємність. Багато хто використовує саморобні поліетиленові стакани, адже в них коріння при пересаджуванні не травмується, що особливо важливо для гарбузових культур, оскільки пошкодження кореневої системи може призвести до загибелі рослини.

Ємності для розсади можна виготовити з обрізаних пластикових пляшок, обмотавши їх щільним поліетиленом і закріпивши скотчем. Наповніть такі стаканчики перегноєм, їх можна використовувати для посадки 3-4 насінин на випадок низької схожості. Після проростання залишають лише найміцніші рослини.

Пересаджування розсади кабачків у ґрунт

Розсадний період для кабачків триває не більше трьох з половиною тижнів. Як тільки у сіянців з'являться два справжні листки, їх можна висаджувати у відкритий ґрунт.

Після пересадки на постійне місце важливо створити захист для рослин, встановивши над кожною з них каркас з дроту та накривши його плівкою. Це дозволить створити ефект теплиці, де кабачки отримуватимуть додаткове тепло і вологу, що сприятиме їх швидкому росту.

Запилювання кабачків

У відкритому ґрунті погода може негативно впливати на запилення кабачків, через що початок плодоношення може відтермінуватись. Для захищених рослин запилення треба виконувати вручну. Для цього зривають чоловічі квітки, обривають пелюстки і переносять пилок на жіночі квітки. Це важливий етап, оскільки жіночі квіти завжди мають зав'язь, і правильне запилення забезпечить утворення здорових плодів.

Посів на компостну купу

Одним із цікавих методів вирощування кабачків є посадка їх на компост. Так рослина добре росте завдяки теплу, яке виділяється під час розкладу органіки в компостній купі. Посів можна здійснювати навіть на снігу в березні, але необхідно накрити сіянці, щоб зберегти тепло.

Висадивши розсаду кабачків у ґрунт 15 березня, перші плоди можна зібрати вже на початку травня, тобто через 40-50 днів.