М’які іграшки швидко накопичують пил, бруд та бактерії через практично щоденне використання. Більшість з них можна безпечно прати в пральній машині, якщо дотримуватися базових правил догляду. Real Simple розповідає, як очистити м’які іграшки у пральній машині.

Як прати м’які іграшки в пральній машині?

Перш ніж класти іграшку в пральну машину, варто перевірити етикетку з догляду. Вона підкаже, чи дозволене машинне прання. Також важливо оглянути іграшку на наявність пошкоджень, щоб дрібні деталі не відірвалися під час прання.

Що вам знадобиться:

Сітчастий мішок для білизни. Мʼякий пральний порошок. Засіб для дезінфекції білизни. Рушник. Фен (за бажанням). Зубна щітка (за бажанням).

Крок 1: Видалення плям.

Оскільки мʼякі іграшки часто стають найкращими друзями дітей, на них часто зʼявляються плями – зазвичай це сліди від їжі, бруду та липких речовин. Щоб видалити пляму:

Змішайте воду та мʼякий пральний порошок у великій мисці або раковині. Акуратно потріть пляму старою зубною щіткою. Видаліть мильну піну, промокнувши пляму вологим рушником.

Крок 2: Помістіть іграшку у мішок для прання.

Якщо мʼяка іграшка досить маленька, покладіть її в сітчастий мішок для прання, щоб захистити її. Після цього помістіть її у пральну машину.

Крок 3: Періть у делікатному режимі з дезінфекційним засобом.

Додайте дезінфекційний засіб для прального порошку та запустіть цикл прання в делікатному режимі. Дезінфекційний засіб знищить 99,9% бактерій під час прання, і ви будете впевнені, що м’яка іграшка чиста та безпечна для дітей.

Крок 4: Сушіть іграшку на повітрі.

Щоб запобігти плавленню клею або пластикових деталей, найкраще сушити м’яку іграшку на повітрі: