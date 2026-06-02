Це безпечно: як відіпрати м’які іграшки у пральній машинці
М’які іграшки швидко накопичують пил, бруд та бактерії через практично щоденне використання. Більшість з них можна безпечно прати в пральній машині, якщо дотримуватися базових правил догляду. Real Simple розповідає, як очистити м’які іграшки у пральній машині.
Як прати м’які іграшки в пральній машині?
Перш ніж класти іграшку в пральну машину, варто перевірити етикетку з догляду. Вона підкаже, чи дозволене машинне прання. Також важливо оглянути іграшку на наявність пошкоджень, щоб дрібні деталі не відірвалися під час прання.
Що вам знадобиться:
- Сітчастий мішок для білизни.
- Мʼякий пральний порошок.
- Засіб для дезінфекції білизни.
- Рушник.
- Фен (за бажанням).
- Зубна щітка (за бажанням).
Крок 1: Видалення плям.
Оскільки мʼякі іграшки часто стають найкращими друзями дітей, на них часто зʼявляються плями – зазвичай це сліди від їжі, бруду та липких речовин. Щоб видалити пляму:
- Змішайте воду та мʼякий пральний порошок у великій мисці або раковині.
- Акуратно потріть пляму старою зубною щіткою.
- Видаліть мильну піну, промокнувши пляму вологим рушником.
Крок 2: Помістіть іграшку у мішок для прання.
Якщо мʼяка іграшка досить маленька, покладіть її в сітчастий мішок для прання, щоб захистити її. Після цього помістіть її у пральну машину.
Крок 3: Періть у делікатному режимі з дезінфекційним засобом.
Додайте дезінфекційний засіб для прального порошку та запустіть цикл прання в делікатному режимі. Дезінфекційний засіб знищить 99,9% бактерій під час прання, і ви будете впевнені, що м’яка іграшка чиста та безпечна для дітей.
Крок 4: Сушіть іграшку на повітрі.
Щоб запобігти плавленню клею або пластикових деталей, найкраще сушити м’яку іграшку на повітрі:
- Спочатку видалять усю зайву воду, а потім промокніть іграшку рушником.
- Покладіть іграшку у добре провітрюване місце, щоб запобігти появі цвілі та грибка.