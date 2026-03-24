М’які іграшки з часом накопичують пил, бруд і втрачають свіжий вигляд, однак випрати їх у машинці не завжди вдається. Щоб не пошкодити виріб, можна скористатися сухим способом очищення, який допоможе повернути чистоту. Pixel Inform розповідає, як очистити м’які іграшки сухим способом.

Як підготувати іграшку?

Перед чищенням іграшку можна обробити холодом – наприклад, покласти в морозильну камеру або винести на мороз. Це допоможе позбутися пилових кліщів, які можуть накопичуватися у тканині.

Як провести сухе очищення?

Після цього іграшку потрібно покласти у пакет відповідного розміру. Для очищення готують суміш із харчової соди та крохмалю. Інгредієнти потрібно перемішати в рівних пропорціях.

Суміш слід засипати у пакет, після чого його щільно закрити та добре струсити, щоб суміш рівномірно покрила поверхню іграшки.

Через добу іграшку потрібно вийняти й ретельно пропилососити, щоб прибрати залишки суміші. Якщо залишилися окремі плями, їх можна обережно протерти злегка вологою губкою.