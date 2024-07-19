Цвітіння гвоздики можна продовжити, прибираючи вчасно зів'ялі квіти

Догляд за багаторічною гвоздикою Шабо у відкритому ґрунті полягає в регулярному поливанні, підживленні, прополюванні та розпушуванні ґрунту. Як правильно це робити, пише «Флористікс».

Як доглядати за гвоздикою Шабо

Щоб виростити гвоздику Шабо, вам необхідно буде виконувати такі процедури:

регулярні поливання, що підтримують легку вологість ґрунту;

обережні прополювання й розпушування ґрунту після дощів і поливань;

внесення в ґрунт добрив: перше підживлення здійснюють азотними добривами (аміачною селітрою, наприклад) із розрахунку 15 г на м² через тиждень після висадки розсади на клумбу, друге – в період бутонізації аміачною селітрою з розрахунку 10-15 г на м² і такою ж кількістю сульфату калію. Як і всі літники, гвоздика Шабо не любить органічних добрив, а мінеральні можна продовжувати вносити кожні 2 тижні;

підв'язування пагонів високих сортів, які від дощу або сильного вітру можуть полягти;

постійний контроль за станом рослин і проведення профілактичних заходів щодо захисту від хвороб і шкідників.

Гвоздику Шабо не можна вирощувати на одному місці більше двох років і не варто загущувати посадки.

Пасинкування

Якщо вам потрібні великі квіти на зрізання, з того моменту, коли на гвоздиці почнуть утворюватися бутони, і до глибокої осені потрібно проводити пасинкування: усі бутони й пагони виламують із пазух до шостого вузла, щоб центральний бутон розвинувся у велику квітку. Цвітіння гвоздики можна продовжити, прибираючи вчасно зів'ялі квіти. Цвісти гвоздика може до глибокої осені, але з настанням холодів, бутони будуть розпускатися повільніше і якість квіток погіршуватиметься.

Шкідники і хвороби

При правильному своєчасному догляді гвоздика хворіє рідко, проте в дощові задушливі сезони її можуть здолати грибкові захворювання. Потерпілі від інфекції рослини потрібно з ділянки прибрати, а інші кущі обробити мідовмісними фунгіцидами – «Хомом», «Купроксатом», бордоською рідиною або подібними препаратами.

Зі шкідників для гвоздики небезпечні трипси, кліщі, попелиці. Вони прокушують наземні частини рослини й харчуються клітинним соком, від чого квіти, листя та пагони починають відставати в розвитку, деформуються і рослина втрачає свою привабливість. Окрім того, сисні комахи є рознощиками невиліковних вірусних хвороб.

Якщо шкідників небагато, з ними можна справитися настоєм лушпиння цибулі, часнику, розчином дьогтьового або господарського мила, але якщо комах уже вдосталь, то доведеться вдаватися до обробок гвоздики розчинами інсектоакарицидів – «Актелліка», «Актари» або «Карбофоса».