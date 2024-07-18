Коли гарденія відцвіте, її зазвичай стрижуть на дві третини довжини пагонів

Гарденія давно полонила сади любителів дачного відпочинку. Однак купити готовий саджанець нового сорту у магазині – досить дороге задоволення, тому ви можете спробувати розмножити квітку вдома самостійно.

Гарденія з насіння

Вирощувати гарденію з насіння – не найкращий спосіб розмножити рослину, пише «Флористікс». Придатне для розмноження тільки свіжозібране насіння, оскільки воно швидко втрачає прорісність.

Перед посадкою в ґрунт для азалій насіння необхідно витримати 2-3 години в «Цирконі» або соку алое – стимуляторах, потім посіяти насіння на ґрунт і присипати зверху через сито тією ж сумішшю шаром 0,5 см, обережно полити, накрити контейнер з насінням плівкою або склом і тримати в теплі, час від часу провітрюючи протягом 1-2 годин. З'являться сходи не раніше, ніж через місяць. Якщо сходи з'являться в осінньо-зимовий час, їх доведеться штучно досвічувати.

Розмноження гарденії живцями

Коли гарденія відцвіте, її зазвичай стрижуть на дві третини довжини пагонів, видаляючи слабкі пагони і проріджуючи, якщо кущ став занадто густим. У період росту теж час від часу доводиться прищипувати то один, то інший пагін, стимулюючи кущіння. Ось ці обрізки-живці і є матеріалом для розмноження гарденії (верхівкові і напівздеревілі).

Довжина пагона повинна бути близько 10 см. Субстрат для живців – суміш річкового піску і торфу 1:1. Потримайте живці в блідо-рожевому розчині марганцівки з півгодини, висадіть їх у ґрунт і накрийте склом або плівкою, щоб забезпечити парниковий ефект. Температура повинна бути 25 ºC, необхідно регулярно провітрювати живці і зволожувати ґрунт.

Прискорити коренеутворення можна, влаштувавши живцям нижній підігрів. Коли живці вкореняться, їх пересаджують у ґрунт для азалій або дорослих гарденій, і коли вони досягнуть висоти 15 см, прищипують, щоб стимулювати появу бічних пагонів. Коли ж бічні пагони виростуть у висоту на 10-12 см, їх теж прищипують. Коли молода гарденія стане кущиком, її перевалюють у більший горщик.