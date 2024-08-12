Регулярне обрізання проводять впродовж наступних років після посадки ожини

Ожина садова доволі швидко стала улюбленицею садоводів. Ця культура менш вимоглива до умов вирощування, її ягоди дуже корисні. Для того, щоб кущ правиль формувався і ви щороку отримували багатий врожай, потрібно правильно його обрізати.

Техніки обрізання ожини

Обрізання ожини є необхідною процедурою для підтримання імунітету рослини, покращення росту та отримання більшого врожаю. На практиці існує кілька основних технік обрізання ожини, які допомагають забезпечити їй здоровий розвиток, пише Аграрій.

Початкове обрізання

Перший етап обрізання ожини – це початкове обрізання. Він проводиться впродовж першого року життя рослини і полягає у видаленні всіх звислих і слабких пагонів. Початкове обрізання допомагає стимулювати ріст сильних і здорових пагонів.

Регулярне обрізання

Регулярне обрізання проводять впродовж наступних років після посадки ожини. Його мета – зберегти сильні пагони, покращити циркуляцію повітря та світла і забезпечити легкий доступ до ягід. Під час регулярного обрізання видаляють висохлі та ушкоджені пагони, а також зайві здорові пагони, щоб рослина не перенасичувалася врожаєм.

Формувальне обрізання

Формувальне обрізання необхідне для створення правильної форми ожини. Воно проводиться впродовж перших років життя рослини і полягає у видаленні лишніх пагонів, щоб надати рослині більше простору для росту і покращити циркуляцію повітря та світла.

Поради для успішного обрізання ожини

Обрізання у літній період:

влітку потрібно обрізати бокові пагони, щоб збільшити освітлення та циркуляцію повітря;

перед обрізанням видаліть усі пожовклі й пошкоджені листки;

видаліть здерев’янілі пагони, які вже не плодоносять;

оберіть найбільш короткий 3-4 ярус – це і будуть приплідні лози, на яких ростиме ожина.

Обрізання у осінній період:

після завершення плодоношення, видаліть старі та виснажені пагони;

зменшіть загальну висоту рослини, обрізавши верхівку стовбура;

видаліть всі застарілі плоди та листки під кущем, для профілактики хвороб.

Обрізуючи ожину, робіть кожен зріз під кутом 45 градусів, так забезпечується відтік води та запобігається утворення грибкових інфекцій.