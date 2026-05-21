Найчастіше наліт накопичується по краях, біля ручок і у важкодоступних місцях

Жирний наліт на кришках каструль з’являється поступово – через пару, бризки олії та залишки їжі. Найчастіше він накопичується по краях, біля ручок і у важкодоступних місцях, через що кришки виглядають брудними навіть після миття. Martha Stewart розповідає, як очистити кришки від нальоту без агресивної хімії. Найпростіший спосіб очищення Необхідні матеріали: Рідкий засіб для миття посуду. Харчова сода. Гаряча вода. Гумова лопатка. Паперові рушники. Губка або щітка для чищення. Мийка або посудомийна машина. Як очистити кришку: Видаліть зайвий жир. Використовуйте гумовий шпатель або паперовий рушник, щоб видалити залишки жиру та залишки їжі. Уникайте зливу жиру в каналізацію, оскільки це може спричинити засмічення. Замочіть кришку. Наповніть раковину або каструлю гарячою водою та додайте кілька крапель рідкого засобу для миття посуду або дрібку харчової соди. Занурте кришку каструлі та залиште її замочуватися на 15–30 хвилин, щоб розм’якшити стійкі, прилиплі залишки. Миття гарячою водою з милом. Використовуючи губку, вимийте кришку з милом під чистою гарячою водою. Оновлюйте воду кожного разу, коли вона стає каламутною або холодною. Ретельно промийте. Промийте кришку під постійним струменем гарячої води, щоб видалити залишки мила. Повністю висушіть. Дайте кришці висохнути на повітрі або використовуйте паперові рушники, щоб ретельно її висушити.

