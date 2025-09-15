Для очищення каструлі вам варто використати суміш лимона та харчової соди

Коли на каструлі з’являються іржаві плями, це не завжди означає, що посуд зіпсувався. За допомогою простих методів можна без особливих зусиль повернути йому блиск та чистоту. Express розповідає, як врятувати каструлю від іржі.

Експертка з прибирання Шантель Міла поділилася чудовим способом очищення за допомогою лимонів.

Як очистити іржу з каструлі?

Для очищення каструлі вам варто використати суміш лимона та харчової соди. Просто щедро посипте нержавіючу сталь харчовою содою, перш ніж вичавити сік лимона на поверхню.

Ці два інгредієнти повинні вступити в реакцію. Пасту, яка утворилася, потрібно залишити на брудній ділянці приблизно на 15-20 хвилин. Потім за допомогою розрізаного навпіл лимона видаліть залишки іржі.

Після цього ретельно промийте ділянку водою та дайте каструлі повністю висохнути.