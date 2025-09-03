фото thinkamillion

Якщо варення пригоріло, не поспішайте відразу його відчищати або замочувати в агресивних хімічних засобах. «Главред» розповідає як відчистити каструлю від пригорілого варення. Як відмити нагар від варення з емальованої каструлі? Налийте в каструлю воду, щоб покрити нагар. Якщо пригоріло тільки дно, достатньо буде 250 мілілітрів води. Візьміть посудомийну таблетку та додайте в воду. Якщо тільки пригоріло дно – потрібно покласти половину таблетки, а якщо половина каструлі – кладемо цілу. Поставте каструлю на вогонь та зачекайте поки вода закипить. Після цього розчин потрібно помішувати і кожні 20-30 секунд обережно відшкрібати нагар ложкою. Продовжуйте кип’ятити та шкребти каструлю, поки основна частина нагару не зійде. Коли зійде основний нагар, каструлю потрібно охолодити та відмити сліди, що залишилися, простою губкою.

