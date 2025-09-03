Пригоріле варення – не біда: як відчистити посуд і не знищити його
Якщо варення пригоріло, не поспішайте відразу його відчищати або замочувати в агресивних хімічних засобах
Як відмити нагар від варення з емальованої каструлі?
- Налийте в каструлю воду, щоб покрити нагар. Якщо пригоріло тільки дно, достатньо буде 250 мілілітрів води.
- Візьміть посудомийну таблетку та додайте в воду. Якщо тільки пригоріло дно – потрібно покласти половину таблетки, а якщо половина каструлі – кладемо цілу.
- Поставте каструлю на вогонь та зачекайте поки вода закипить. Після цього розчин потрібно помішувати і кожні 20-30 секунд обережно відшкрібати нагар ложкою. Продовжуйте кип’ятити та шкребти каструлю, поки основна частина нагару не зійде.
- Коли зійде основний нагар, каструлю потрібно охолодити та відмити сліди, що залишилися, простою губкою.
