Школярі мають спати щонайменше 9 годин

Ранкові прокидання в школу можуть бути досить важкими для учнів, особливо у перші тижні навчання. Тому батькам слід подбати про те, щоб діти налагодили свій режим дня, а підйом був не стресовий.

Як повідомили у міністерстві охорони здоров’я, режиму сну і прокидання важливо відновлювати поступово, а не в один день. Слід подбати, щоб дитина достатньо спала. За рекомендаціями МОЗ, дитина шкільного віку має спати 9-12 годин. Науковці довели, що регулярний режим сну у ранньому дитинстві пов’язаний з когнітивною діяльністю та може позитивно впливати на здоров’я протягом усього життя.

«Важливо не робити цього зненацька, а покроково домовлятись з дітьми про вкладання-прокидання та тренування мозку», – наголошує психотерапевтка Вікторія Горбунова.

Ввечері можна ставити на телефон нагадування про початок підготовки до сну, рутинні справи – почистити зуби тощо. Можна придумати якийсь ритуал перед сном – прогулянка біля дому, читання, слухати спокійну музику. Головне, щоб в той час було обмежене користування гаджетами. Не можна їсти безпосередньо перед сном – режим харчування також має бути впорядкованим.

Будити дітей треба щоранку в той самий час. Ранкові активності теж варто спланувати заздалегідь. Має бути мета і потреба вчасно прокидатися щодня.

«Головне: дорослі самі мають дотримуватися чіткого режиму сну. Будьте прикладом, майте на меті самим вчасно заснути та прокинутися», – наголошують у МОЗ.

Норма тривалості сну відповідно до віку

Щоб сон був міцним, варто додати щоденну фізичну активність: ранкову руханку, прогулянку, танці, йогу чи заняття у спортивній секції.