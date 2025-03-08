Найважливіше зібрати якомога більше доказів проти кривдника

На тлі численних скандалів із домаганнями студенток і працівниць у закладах освіти сайт «Освіторія» підготував юридичні поради, як діяти, якщо ви потрапили в таку ситуацію.

Юрист «Освіторія.Медіа» Олександр Брижак радить таке:

Зберігати докази : свідчення свідків, електронні листи, скріншоти листування в мережах, відео;

Чітко дати зрозуміти, що така поведінка не є допустимою . Це має бути зрозуміла, серйозна відповідь без жодних посмішок і невпевненості, з якої чітко буде зрозуміла ваша позиція;

Наголосити, що при повторенні такої поведінки реакція буде іншою й безальтернативною (звернення до правоохоронних органів чи правозахисних організацій, які спеціалізуються на таких випадках);

Якщо такі дії продовжуються – публічний розголос. Підтримка громадськості та розголос – це дієвий спосіб протидії і належного реагування, а також звернення до правоохоронних органів, правозахисних організацій, які спеціалізуються на цьому.

Кваліфікація подібних дій і покарання за них

Некоректні та двозначні висловлювання, жарти, дії, жести є формами харасменту. В українському законодавстві поняттю харасменту відповідає поняття «сексуальне домагання», визначене в законі України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». Згідно з цим законом сексуальне домагання – дії сексуального характеру (що не посягають на статеву свободу чи статеву недоторканість особи), виражені вербально, невербально або фізично (слова, жести, рухи тіла, доторкування, поплескування або інші аналогічні дії), які ображають чи принижують гідність особи та можуть супроводжуватися залякуванням, ворожим або образливим, принизливим середовищем.

В законі також закріплений прямий обов’язок роботодавця вживати заходів щодо унеможливлення та захисту від випадків сексуальних домагань та інших проявів насильства за ознакою статі. Звільнення працівниці за відмову терпіти домагання може бути визнане помстою, що є порушенням цього закону.

Адміністративна відповідальність за схожі проступки з’явилась лише в 2024 році. Стаття 173-7 Кодексу про адміністративні правопорушення зазначає, що за сексуальне домагання передбачене:

штраф від 80 до 160 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

громадські роботи від 20 до 40 годин;

виправні роботи до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку.

Якщо порушника вже покарали і він протягом року знову вдався до таких дій, тоді покарання збільшується:

штрафу від 160 до 280 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

громадські роботи від 40 до 60 годин;

виправні роботи від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку;

адміністративний арешт до 15 діб.

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