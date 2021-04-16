Пішохідні та зелені зони розширять, а для поліпшення якості повітря створять арки з дерев

Центральну вулицю Парижа Єлисейські Поля перетворять на «надзвичайний сад». Реконструкцію планують розпочати після Олімпійських ігор 2024 року, які проводитимуть у столиці Франції. Проект реконструкції, який коштуватиме 250 млн євро, затвердила очільниця міста Анн Ідальго на початку 2021 року.

Як пише «На часі», Єлисейські Поля за останні 30 років втратили свою красу та стали нецікавими для мешканців міста. Згідно з дослідженнями, загальна кількість відвідувачів Єлисейських Полів становить 100 тисяч на рік, 72% з яких – туристи, а ще 22% – працюють там.

Згідно з планом реконструкції, проїжджу частину зменшать удвічі – замість восьми смуг зроблять чотири, натомість пішохідні та зелені зони розширять, а також створять арки з дерев для поліпшення якості повітря. Реконструкція вулиці має завершитися до 2030 року.

Проект реконструкції розробила французька студія PCA-Stream, заснована архітектором Філіпом Кіамбареттою (візуалізація студії PCA-Stream)

Єлисейські Поля – одна з головних магістралей Парижа, довжина якої майже 2 км, а ширина – 71 м. Щороку, 14 липня, тут відбувається військовий парад на честь річниці взяття Бастилії, також тут закінчується велогонка Тур де Франс. Вулиця відома на весь світ значною кількістю магазинів відомих люксових брендів, дорогими ресторанами та автомобільними салонами найвищого класу. У кінотеатрах, розташованих на Єлисейських Полях, часто відбуваються прем’єри відомих кінофільмів за участю кінозірок.