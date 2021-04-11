Збудовану у 1905 році віллу назвали на честь Роксолани, роль якої принесла власниці садів мадам Тебо славу

У французькому містечку Етрета, що на березі протоки Ла-Манш, розташувався незвичний сад. Після відкриття у 2017 році його оглянули вже сотні тисяч відвідувачів, що робить його найбільш популярною визначною пам’яткою цієї місцевості.

Сади розташовані на скелях алебастрового узбережжя Ла-Маншу, природного дива Нормандії. Їх заклали на початку минулого століття: власниця території, знаменита в ті часи французька актриса мадам Тебо посадила перше дерево у 1903 році, натхненна художником-імпресіоністом Клодом Моне, який мав пристрасть до садівництва. Ще до створення садів Моне провів у цьому місці багато часу, працюючи над серією картин Les Falaises à Étretat.

Мадам Тебо також мала велику колекцію орхідей, які уособлювали гарем султана Сулеймана Пишного. Саме роль улюбленої дружини османського повелителя Роксолани принесла їй славу. Роксолана була також улюбленою історичною персоною актриси, тож на її честь назвали і віллу в глибині садів, збудовану у 1905 році.

У 2017 році сади відкрили після масштабної півторарічної реконструкції. На 2 га території розташувалися сім тематичних зон. При вході розташовується Jardin Avatar, який є ніби порталом за межі реальності, у магічний сюрреалізм. Дерева підстрижені у незвичайних формах, а в одному з них розміщений ключ справжньої музичної шкатулки: якщо його повернути, мелодія вас супроводжуватиме впродовж прогулянки. Одним з найвідоміших садів Етрети є Сад емоцій (Jardin Émotions), прототипом якого стала перша французька ферма устриць королеви Марії-Антуанетти. Підстрижені рослини повторюють пейзажі морського дна, а поміж них розташувалися скульптури обличь-емоцій.

Фото з сайту садів Етрети

Jardin Impressions – серце садів Етрети, саме тут розташовується вілла Роксолани та відкривається знаменитий панорамний краєвид на Ла-Манш, що надихав Клода Моне, уособленого тут в дерев’яній скульптурі, та ще багатьох художників-імпресіоністів. Jardin d’Aval створений в дусі «Аліси в країні див» – оточений вигадливими рослинами та численними арками з тисів. У цій частині садів Етрети відновили колекцію орхідей мадам Тебо.

Фото з сайту садів Етрети

Jardin Zen уособлює гармонію людини з природою. Тут висаджені виключно рослини з білими квітами, що додає відчуття чистоти, спокою та добра. Натомість Jardin La Manche, розташований у центрі парку, – це масивний лабіринт, що відображає штормове море. Відчуття стихії доповнює срібна листва, яка нагадує морську піну. А в Jardin d'Amont розташовується найвища тераса парку, з якої відкривається неповторний краєвид з висоти пташиного лету на усю територію садів та околиці Етрети.

Фото з сайту садів Етрети

Згідно з ідеєю проекту, футуристичні живі скульптури, розташовані тут, натхненні самою природою, а рослини відображають усю красу узбережжя Етрети. Через пандемію коронавірусу сади відкриті лише із середи до неділі з 10:00 до 18:00. Квитки коштують 9,5 євро для дорослих. Аби подякувати медикам за їхню працю в боротьбі з Covid-19, для них вхід зробили безкоштовним.