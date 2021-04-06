У травні КО «Київзеленбуд» планує розпочати капітальний ремонт у Голосіївському парку імені Рильського. Перша черга передбачає благоустрій частини парку, що розташована біля метро «Голосіївська», площею 3,38 гектара, тобто 3% території парку. Загалом капремонт парку коштуватиме 116 млн грн, з яких цьогоріч на роботи в міському бюджеті заклали 20 мільйонів.

Як пише «Хмарочос», оприлюднена у 2020 році концепція викликала критику з боку місцевих мешканців, активістів та ландшафтних архітекторів через надмірне втручання у природу, яка в парку Рильського сама по собі є атракцією. Тому комунальники розробили новий проект, який «не буде занадто помпезним». У «Київзеленбуді» наголошують, що зона, яку ремонтуватимуть, – це переважно вже освоєні під забудову ділянки, наприклад, тут вже є ресторан і кафе.

У межах капремонту замінять покриття доріжок без втручання у зелені зони, облаштують пандус біля сходів, встановлять питні фонтанчики, один сухий фонтан, 79 лав та майже сотню смітників, а також відремонтують вбиральню. Лави розвернуть у бік водойми, щоб можна було нею милуватися і спостерігати за качками. На березі водойми влаштують оглядові тераси з дошок, які не змінюватимуть природний ландшафт і не впливатимуть на довкілля, водночас зберігаючи місця виходу качок на берег.

Візуалізації «Київзеленбуду»

На місці закинутого автодрому планують створити памп-трек – велосипедну трасу з нерівним покриттям і перешкодами. На схемі, щоправда, ця ділянка позначена як «виключена з проектування». Раніше в парку був стихійний велосипедний парк для екстремального спорту, проте ці доріжки рік тому зруйнували комунальники.

Біля входу в парк хочуть встановити стелу з написом «Голосіїв». Бювет планують перенести у місце розташування артезіанської свердловини. Фасади кафе і ресторану змінять відповідно до загальної естетики благоустрою – із власниками закладів уже домовилися. Також комунальники обіцяють, щонових закладів харчування або фудкортів не буде.

Інженерні мережі мінятимуть вручну, без нищівного втручання в екосистему. Такі роботи враховуватимуть рельєф і розміщення дерев. Озеленення парку відбуватиметься за концепцією «Природа в місті». У різних зонах застосують два принципи озеленення: з умовною назвою «Лабіринт», що надихається луками Київщини, та «Дубовий гай», що походить від прибережних територій з гаями.

Принцип «Лабіринту», який поєднує геометрію доріжок і природність кущів, застосують у вхідній зону. Багатостовбурні кущі висаджуватимуть хаотично. Крім них, також садитимуть зарості моновидових рослин, а базовим зеленим покриттям слугуватиме велика кількість злаків. Значно менше висадять багаторічних квітів, що цвістимуть у різний час.

Під «Дубовим гаєм» мається на увазі відкрита на рівні очей ділянка з місцями для відпочинку під кронами. Це перехідна зона від дизайнерських геометричних форм до навколишнього лісу. Тут також висадять блоки формованих живоплотів.

Голосіївський парк імені Максима Рильського – один з найбільших парків Києва, розташований у південній частині міста в Голосіївському районі. Є пам’яткою садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення та частиною Національного природного парку «Голосіївський».