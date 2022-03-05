Як скоро буде виглядати Україна? Я знаю
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Напишу вам, бо маю 15 хв, які мені подарувала моя армія.
Як скоро буде виглядати Україна?
Я знаю і вам скажу:
- ми запроектуємо і збудуємо нові чудові зручні приязні до людини і архітектурно довершені міста і містечка
- ми збудуємо нові школи, садочки, бібліотеки, клініки, дитячі і спортивні майданчики
- ми запроектуємо і насадимо сквери і парки
- ми грамотно відреставруємо все, що цього потребуватиме там, де це збереглося
- ми засіємо всі поля
- ми будемо піднесені і радісно втомлені працювати пліч-о-пліч
- про нас будуть знімати фільми, ставити спектаклі і робити фотовиставки
- ми будемо сортувати сміття, використовувати енергію сонця і вітру
- ми станемо технологічними, екологічними і естетичними
- ми почистимо землю від металу і крові
- ми збудуємо нову «Мрію»... три нових «Мрії»!
- ми посадимо, чорт забирай, мільярд дерев
- це буде найвеличніший пантеон для тих, хто загинув
- це буде найбільша нагорода для тих, хто залишився
І цей рахунок нам оплатить світ. Бо він повинен. Бо він, цей світ, виявився корисливим, слабким і корумпованим, попри усі його напучування і менторство щодо нас.
А ми таки великий народ. Вдячний, звісно, але з доброю пам"яттю. У нас все пораховано))
Я не знаю, коли точно це буде, однак я точно знаю, що це буде, і ми будемо свідками такої України.
Дякую ЗСУ
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