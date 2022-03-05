Напишу вам, бо маю 15 хв, які мені подарувала моя армія.

Як скоро буде виглядати Україна?

Я знаю і вам скажу:

ми запроектуємо і збудуємо нові чудові зручні приязні до людини і архітектурно довершені міста і містечка

ми збудуємо нові школи, садочки, бібліотеки, клініки, дитячі і спортивні майданчики

ми запроектуємо і насадимо сквери і парки

ми грамотно відреставруємо все, що цього потребуватиме там, де це збереглося

ми засіємо всі поля

ми будемо піднесені і радісно втомлені працювати пліч-о-пліч

про нас будуть знімати фільми, ставити спектаклі і робити фотовиставки

ми будемо сортувати сміття, використовувати енергію сонця і вітру

ми станемо технологічними, екологічними і естетичними

ми почистимо землю від металу і крові

ми збудуємо нову «Мрію»... три нових «Мрії»!

ми посадимо, чорт забирай, мільярд дерев

це буде найвеличніший пантеон для тих, хто загинув

це буде найбільша нагорода для тих, хто залишився

І цей рахунок нам оплатить світ. Бо він повинен. Бо він, цей світ, виявився корисливим, слабким і корумпованим, попри усі його напучування і менторство щодо нас.

А ми таки великий народ. Вдячний, звісно, але з доброю пам"яттю. У нас все пораховано))

Я не знаю, коли точно це буде, однак я точно знаю, що це буде, і ми будемо свідками такої України.

Дякую ЗСУ

Оригінал

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