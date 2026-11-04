Галерея була спроєктована спеціально для експонування цифрового мистецтва

Архітектурна студія Büro Ole Scheeren представила проєкт галереї цифрового мистецтва Suseong Continuum у південнокорейському місті Тегу. Бетонну будівлю звивистої форми площею 364 м² планують звести в міському парку Йонхваджі, передає Dezeen.

Берлінська студія Büro Ole Scheeren спроєктувала галерею як суцільний простір без закритих кімнат та дверей, прагнучи відобразити «потоки» цифрового мистецтва.

«Ми хотіли створити галерею без традиційних меж: градієнт реальностей, які плавно перетікають одна в одну, коли ви поступово рухаєтеся простором», – зазначив засновник студії Оле Шеерен.

Житлові комплекси від LEV Development – це простори любові, підтримки та натхнення. Кожен проєкт гармонійно вписується в міський простір і підсилює його цінність. Дизайн, архітектура та продумана інфраструктура формують нову культуру життя.

Візуалізація Büro Ole Scheeren

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Проєкт галереї Suseong Continuum представили на цьогорічній міжнародній бієнале Сусон, яка залучає архітекторів до створення постійних громадських об’єктів у різних частинах Тегу.

Студія Büro Ole Scheeren розробила його на замовлення адміністрації району Сусон. Відкрити галерею планують до початку 2028 року.

До будівлі вестиме звивиста стежка. За задумом архітекторів, споруда ніби виростатиме з неї.

Візуалізація Büro Ole Scheeren

Архітектори задумали галерею як «продовження ландшафту». Звивиста будівля частково повторюватиме рельєф парку й виходитиме в бік сусіднього ставка з лотосами.

Її зведуть із бетону, на зовнішній поверхні якого залишаться відбитки дощок, що нададуть фасаду шорсткої текстури. Усередині вона плавно переходитиме в гладкі бетонні стіни для мультимедійних проєкцій.

Візуалізація Büro Ole Scheeren

На візуалізаціях мінімалістичного інтер’єру видно виставкові зали з вигнутими стінами, де відвідувачі зможуть відчути повне занурення в цифрове мистецтво.