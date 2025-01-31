азвичай більшість виробників друкують на пакуванні крупи невелику інструкцію зі способом та часом приготування

Вівсяну цільнозернову крупу вважають одним з найкорисніших варіантів цієї крупи, оскільки вона є найменш обробленою, що дозволяє зберігати всі корисні речовини. Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, що приготування цієї крупи вимагає більше часу та терпіння.

Скільки варити вівсянку

Зазвичай більшість виробників друкують на пакуванні крупи невелику інструкцію зі способом та часом приготування, якою ви можете скористатися як підказкою. Але існують загальні рекомендації.

Щоб пришвидшити процес приготування, крупу краще замочити на 6-8 годин або на ніч, попередньо промивши її від пилу. У каструлю насипте вівсяну крупу та залийте її водою у пропорції 1:3 (на 1 частину вівсянки 3 частини води). Доведіть воду до кипіння на сильному вогні, посоліть до смаку. Після закипання, зменште вогонь до маленького, варіть кашу під закритою кришкою 50-60 хв, періодично помішуючи. Заправте вершковим маслом та досоліть до смаку.