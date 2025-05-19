Сприймайте англійську мову не як щось далеке, а включайте її у своє життя. Спробуйте писати список планів на день, список покупок чи заведіть щоденник

Вивчення нової мови починається із формування словникового запасу, який постійно поповнюється. Якщо ви шукаєте ефективні способи простого та легкого запам’ятовування англійських слів, то пропонуємо переглянути підбірку наших порад, які допоможуть вам у навчанні.

Словник, нотатки

Ще зі школи нас вчили записувати невідомі слова у словник – і це не просто так. Коли ми знаходимо невідоме слово та шукаємо його значення, варто його записувати у спеціальні нотатки чи словник, щоб мати змогу потім повторити та закріпити результат. Біля слова можна також записувати приклад фраз чи речень, де воно вживається. Це допоможе вивчати слова у контексті, а не просто зазубрювати.

Контекст, асоціації

Вчити слова у контексті легше, а ще краще придумувати з ними асоціації. До прикладу, якщо скоро літо і ви хочете вивчити слова, пов’язані із пляжним відпочинком, подумайте, з чим він у вас асоціюється. Слово beach – означає пляж, а sand – пісок, відповідно sandy beach – піщаний пляж. Що вам потрібно для відпочинку? Мабуть, swimsuit (купальник), sunglasses (соцезахисні окуляри), flip-flops (шльопанці), beach towel (пляжний рушник), sun cream (соцнезахисний крем).

Для зручності ви можете поєднувати тематичні слова у так звані «хмари». Намалювати овал та помістити туди слова з певної тематики або ті, які викликають у вас певні асоціації.

Повторення

Щоб вивчити нові слова та не забувати їх наступного дня, потрібно часто їх повторювати. Ви можете записувати їх на картках (з одного боку англійське слово, а з іншого його значення), перевіряючи свої успіхи. Слова, які вам важко запам’ятати, можна занотовувати на стікерах, які клеїти у помітних місцях – біля комп’ютера чи на холодильнику. Для повторення слів можна також пошукати спеціальні застосунки для мобільного телефону чи сайти, до прикладу Quizlet.

Спробуйте написати текст, використовуючи слова, які ви вивчили. Можете спершу написати його українською, а потім перекласти англійською мовою. Використання слів у контексті допоможе вам швидше їх запам’ятати.

Якщо вам зручніше сприймати мову на слух, тоді дивіться тематичні відео, слухайте подкасти. Максимально оточуйте себе інформацією, яка включає певні слова чи тематику. До прикладу, якщо ви вчите англійську і цікавитесь міжнародними новинами, то читайте їх у оригіналі. Спершу вам може бути складно, але ті слова, які будуть часто повторюватись, ви зможете доволі швидко запам’ятати.

Ставте питання

Якщо ви бачите невідомі слова чи конструкції – аналізуйте їх, запитуйте себе, чому саме це слово тут використано. Коли ви аналізуєте прочитаний текст чи переглянуте відео, це добре впливає на запам’ятовування нової інформації. Якби ви просто переписали значення слова із словника у свій зошит, то ця інформація б вам не запам’яталась, але якщо ви докладете зусиль та самі дізнаєтесь, що означає певне слово, чому його вжито у цьому часі/ контексті, то шанси зростають.

Інтегруйте англійську в життя

Сприймайте англійську мову не як щось далеке, а включайте її у своє життя. Спробуйте писати список планів на день, список покупок, підбивати підсумки дня чи навіть заведіть щоденник, у якому описуватиме ваш день англійською мовою. Шукайте інформацію англійською, дивіться серіали (можна з субтитрами), читайте книги у оригіналі (якщо ваш рівень початковий, то можна починати із дитячих казок). Пам’ятайте, що помилятись не соромно.

Раніше ZAXID.NET розповідав, як самостійно та безкоштовно вивчити англійську мову – ці поради дійсно працюють.