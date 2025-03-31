На смак буряка окрім сортових особливостей, також впливає якість ґрунту

Вирощування буряка – така ж традиція, як посадка редиски або картоплі. Однак, щоб отримати соковиті та ніжні коренеплоди, важливо правильно підібрати сорт та створити оптимальні умови для росту. ProstoWay розповідає про найкращі сорти солодкого буряку.

Що впливає на смак коренеплодів?

На смак буряка окрім сортових особливостей, також впливає якість ґрунту. Він повинен бути добре підживлений органікою, також потрібно слідкувати за його розпушеністю. Окрім того, доступ повітря до кореневої системи покращує процеси живлення.

Особливу увагу слід приділити щільності ґрунту. В глинистій землі буряки погано ростуть. Тому ґрунт варто розпушувати: додавати пісок, перекопувати. Якщо ґрунт занадто щільний, коренеплоди будуть рости гіркими. Навіть за умови правильно вибраного сорту.

Який обрати сорт?

Серед солодких сортів буряка, вирізняється сорт «Латіфа». Ранній та з вмістом цукрів в розмірі 20%. Також аграрії рекомендують сорти: