Відсоток цукрів у коренеплодах буряків варіюється від 4% до 11%

Буряк – один з тих овочів, який не потребує особливого догляду і може виростати навіть на менш родючих землях. Його коренеплоди багаті вітамінами і часто використовуються в різних стравах, від борщів до салатів. Однак, іноді він може розчарувати своїми результатами – м’які, тверді або з малим вмістом цукру. Як виростити солодкий буряк, пише «Сад та город».

Що впливає на смак буряків

Відсоток цукрів у коренеплодах буряків варіюється від 4% до 11%, і це значення залежить від агротехніки вирощування. Однак, на смак можуть впливати інші фактори:

Низька якість насіння. Буряк схильний до перезапилення між сортами, тому багато садівників вважають за краще купувати насіння замість того, щоб вирощувати своє. Неправильна кислотність ґрунту. Для солодкого буряка ґрунт має бути слаболужним (рН 6,5-7,5). Твердий і сухий ґрунт. Потрібен регулярний полив і розпушування ґрунту, особливо в суху погоду. Нестача поживних речовин. Підживлення допоможе забезпечити буряк необхідними елементами для розвитку. Невчасний збір врожаю. Перерослий буряк не тільки втрачає смакові якості, але й стає менш солодким.

Як виростити смачний буряк

Щоб отримати солодкий буряк, важливо дотримуватися кількох основних правил: