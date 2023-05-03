Червоний буряк – рослина помірного клімату

У Європі вирощування червоних буряків, як і інших овочів, стало популярним у XVI ​​столітті, хоча є згадки про нього і з XIV століття. Завдяки простоті вирощування та зберігання, буряки вживають цілий рік. Ранні буряки можуть висіватися під зиму. Коренеплоди містять до 20% сухої речовини, 2% білка, 1% клітковини та 10 мг вітаміну С. Крім того, вони також багаті на солі кальцію і заліза, органічні кислоти (яблучна, щавлева, лимонна, винна), які відповідають за смак, а також невелику кількість вітамінів групи В і каротину. Agromarket розповідає про найкращі ранні сорти цього овоча.

У переробній промисловості найбільш популярними є сорти з циліндричним (подовженим) коренеплодом, які зручніше зрізати. Сорти розрізняють за тривалістю вегетаційного періоду на ранні (90-110 днів) та пізні (110-130 днів).

До ранніх та надранніх сортів відносять: «Патрік», «Астар F1», «Борус», «Церил», «Хоробрий», «Червона куля 2», «Наполеон», «Ноховська», «Круглий темно-червоний», «Польглоб F1», «Рій F1», «Опольський», «Регульський циліндр», «Ривал», «Туркус», «Титус».

Ранній сорт буряків також поділяють на лежачі сорти та сорти з меншим терміном зберігання. До них відносять:

«Єгипетський плоский» – має форму плескатої кулі, швидко дозріває і добре зберігається, м'якуш щільний з малою кількістю кілець;

«Червоний шар» – має форму кулі, м'якоть темна з фіолетовим відтінком, відмінно підходить для заготівлі або заморозки.

Інші ранні сорти, термін визрівання яких не перевищує 100 днів:

«Одноростковий» – не потрібно проріджувати після появи сходів;

«Підзимовий» – відмінно підходить для посіву під зиму, плоди дозрівають вже за 50 днів;

«Бордо харківський» – солодкі коренеплоди, добре зберігаються;

«Богема» – дуже солодка та соковита м'якоть;

«Бона» – високоврожайний ранньостиглий сорт буряка, добре зберігається, його використовують як у сирому вигляді, так і в переробці;

«Каррилон» – середньоранній сорт буряка, росте пучками, не вимагає проріджування, добре зберігається взимку;

«Незрівнянний» – великоплідні буряки раннього терміну дозрівання.

Кліматичні та ґрунтові вимоги

Червоний буряк – рослина помірного клімату. Однак вона потребує дещо вищих вимог, ніж морква та петрушка. Для проростання насіння потрібна температура близько +8°C. Саджанці сприйнятливі до заморозків. Оптимальна температура зростання + 15-18°С.

Буряк не чутливий до короткочасних посух. Вологість ґрунту має становити 60–70% від повної вологоємності. Найбільша кількість води необхідна під час проростання та формування коріння.

Догляд

Найбільш важливі при вирощуванні червоного буряка періодичне оброблення, прополювання та зрошення. Буряки, призначені для консервування, проріджують так, щоб відстань між рослинами в ряду становила 2-4 см, а для зберігання – 6-10 см. Під час зростання коренеплоду та посухи треба пам'ятати про полив. Найбільше рекомендується обприскування, яке може підвищити врожайність до 50%.