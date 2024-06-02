Якщо ваш помповий обприскувач не працює правильно, перевірте надійність всіх кріплень і з'єднань

Від правильності використання обприскувача залежить якість виконаної роботи. А для того, щоб інструмент працював відмінно, потрібно правильно його обрати.

Який обприскувач обрати

Як пише «УНІАН», розпилювачі для рослин бувають:

акумуляторний – є найдорожчим, але й найзручнішим у використанні. Об'єм таких розпилювачів може становити від 1 до 30 літрів, що дозволяє вибрати потрібну модель як для кімнатних рослин, так і для ділянки в 50 соток;

– є найдорожчим, але й найзручнішим у використанні. Об'єм таких розпилювачів може становити від 1 до 30 літрів, що дозволяє вибрати потрібну модель як для кімнатних рослин, так і для ділянки в 50 соток; ручний – нагнітання тиску здійснюється вручну за допомогою помпи, розташованої в ручці ємності. Ручні пирскавки об'ємом до 2 л – варіант найдешевший і найпростіший, підходить для обробки невеликої кількості рослин;

– нагнітання тиску здійснюється вручну за допомогою помпи, розташованої в ручці ємності. Ручні пирскавки об'ємом до 2 л – варіант найдешевший і найпростіший, підходить для обробки невеликої кількості рослин; помповий – це обприскувач зазвичай ємністю від 2-3 до 10-12 л, підходить для великих площ. Переноситься на ремені на плечі.

Ще обприскувачі бувають ранцевого типу, коли бак розміщується за спиною на ременях, що робить їх більш зручними та безпечними у використанні.