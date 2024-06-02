Як вибрати садовий обприскувач: їхні види та опис
Якщо ваш помповий обприскувач не працює правильно, перевірте надійність всіх кріплень і з'єднань
Від правильності використання обприскувача залежить якість виконаної роботи. А для того, щоб інструмент працював відмінно, потрібно правильно його обрати.
Який обприскувач обрати
Як пише «УНІАН», розпилювачі для рослин бувають:
- акумуляторний – є найдорожчим, але й найзручнішим у використанні. Об'єм таких розпилювачів може становити від 1 до 30 літрів, що дозволяє вибрати потрібну модель як для кімнатних рослин, так і для ділянки в 50 соток;
- ручний – нагнітання тиску здійснюється вручну за допомогою помпи, розташованої в ручці ємності. Ручні пирскавки об'ємом до 2 л – варіант найдешевший і найпростіший, підходить для обробки невеликої кількості рослин;
- помповий – це обприскувач зазвичай ємністю від 2-3 до 10-12 л, підходить для великих площ. Переноситься на ремені на плечі.
Ще обприскувачі бувають ранцевого типу, коли бак розміщується за спиною на ременях, що робить їх більш зручними та безпечними у використанні.
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