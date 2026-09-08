Сік лимона або лимонна кислота допомагають відчистити чорні плями від волоських горіхів

Після очищення волоських горіхів на руках можуть залишатися сліди, яких непросто позбутися звичайним миттям. ТСН розповідає, як прибрати плями від волоських горіхів на руках.

Як відмити плями від волоських горіхів?

Лимонний сік.

Сік лимона або лимонна кислота допомагають відчистити чорні плями від волоських горіхів. Завдяки кислоті дерма освітлюється, але тут важливо обробляти руки одразу після контакту з горіхами.

Вичавіть сік лимона у глибоку місткість. Опустіть у рідину руки й залиште на 10 хвилин. Ретельно вимийте руки водою з милом та потріть сухою щіткою.

Якщо ви використовуєте лимонну кислоту, просто розведіть її з водою у пропорції 1:4. За наявності мікротріщин або ран на руках від цього методу краще відмовитися.

Сік пізнього винограду.

У винограді є кислота, яка працює за принципом лимонної. Вона ефективно відмиває руки від плям після волоських горіхів. Що потрібно робити:

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Вичавіть сік із незрілого пізнього винограду. Опустіть туди руки на 10 хвилин. Потім змийте сік із рук за допомогою води та мила.

Якщо на ваших руках є рани, цей засіб теж не варто використовувати.

Морська сіль.

У гарячу воду додайте жменю морської солі й опустіть у розчин руки. Поки сіль поступово розчиняється, легко розтирайте її кристали пальцями.

Коли вода охолоне, ретельно вимийте руки з милом і витріть насухо. Якщо плями не зникли після першої процедури, повторіть її наступного дня.

Пероксид водню.

Якщо плями після волоських горіхів потрібно усунути максимально швидко, спробуйте використати пероксид водню. Застосувати препарат можна двома способами:

Рясно змочіть руки пероксидом водню, надягніть гумові рукавички й походіть так 15 хвилин. Розведіть пероксид водню у воді в пропорції 1:1. Занурте в розчин руки та потримайте 15–20 хвилин.

Після обох процедур обов’язково ретельно промийте руки водою з милом, особливо приділивши увагу місцям, де найбільше забруднень.

Нашатирний спирт.

Нашатирний спирт чудово впорається з чорними плямами. Особливо корисний він у комбінації з пероксидом водню. Існують два методи очищення рук від слідів волоських горіхів нашатирним спиртом:

Налийте у тарілку нашатирний спирт і воду (пропорція 1:1). Потримайте в розчині руки 15 хвилин. Намочіть ватний диск у нашатирному спирті та посилено потріть забруднені місця.

Після обох методів руки потрібно обов’язково помити водою з милом і протерти щіточкою.