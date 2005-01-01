Як виглядає Роберт Патрік у ролі Захара Беркута. Фото дня

ФотоПавло Паламарчук, сьогодні, 14:0910160

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У Карпатах тривають зйомки історичного фільму «Захар Бекут» за однойменною повістю Іван Франка. Голлівудський актор Роберт Патрік, який грає головного героя, нещодавно долучився до знімальної команди. Більшості глядачів він відомий за роллю робота Т-1000 – основного суперника Арнольда Шварценеггера у фільмі «Термінатор 2». Крім Патріка, у фільмі із англомовних акторів ще будуть Поппі Дрейтон, яка зіграє роль Мирослави, та Томмі Фленаган у ролі Тугар Вовка.

фото Cinematico

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Голлівудський актор Роберт Патрік зіграє роль Захара Беркута ZAXID.NET
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