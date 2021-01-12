Як виграти 1,1 млрд доларів в американських лотереях з України

Ключові моменти:

Джекпот Мега Мільйонів досяг $615 млн – це четвертий найбільший приз в історії лотереї. Тиражі проводяться щовівторка та п'ятниці. Найближчий тираж відбудеться 12 січня.

Джекпот Powerball виріс до $550 млн – це дев'ятий найбільший приз за весь час її проведення. Тиражі проходять щосереди та суботи. Наступний тираж пройде 13 січня.

Ви можете брати участь в обох лотереях не виходячи з дому, незалежно від того, де ви живете!

Mega Millions і Powerball почали новий рік з величезних призів. На цьому тижні провідні американські лотереї розіграють джекпоти на загальну суму в $1,15 млрд, але цілком можливо, що до моменту проведення тиражу ці призи стануть ще більше завдяки неймовірному попиту на квитки (розмір оголошеного джекпоту розраховується залежно від очікуваного доходу від продажу квитків на тираж). Як зазначає прессекретар сервісу theLotter Адріан Коореманс, «Мільйони гравців зі всього світу замовляють квитки на тиражі Мега Мільйонів і Powerball».

Оголошені джекпоти увійдуть у топ-10 обох лотерей. Мега Мільйони розігрують приз в $600 млн лише четвертий раз у своїй історії. Останній раз до цієї позначки джекпоту вдавалося дістатися у жовтні 2018. Джекпот Powerball – 9-й за величиною з моменту заснування гри.

Обидва призи ростуть з вересня 2020 року, але можуть бути виграні у будь-який момент, включаючи вже найближчі тиражі, на які були розпродані десятки мільйонів квитків. Організатори Мега Мільйонів також відзначили в пресрелізі, що «січень – відносно щасливий місяць для джекпотів», і що за 19 років існування гри на січень припали 16 виграшів, включаючи 3 з найбільших призів лотереї: $380 млн у 2011, $451 млн у 2018 і $437 млн у 2019.

Якщо ви вважали, що тільки американці можуть грати за ці призи, то маємо вас здивувати – у вас теж є шанс виграти.

Так, ви можете грати в лото США онлайн з офіційними квитками зареєструвавшись на сайті провідного міжнародного сервісу покупки лотерейних білетів theLotter.com. Мільйони гравців вже грають за найбільші призи планети на надійній платформі, що зарекомендувала себе, і ви також можете стати одним з переможців.

Як працює theLotter?

Як пояснює Коореманс, коли ви замовляєте на сайті квитки на американські лотереї, «місцеві агенти theLotter в США куплять їх від вашого імені. За цю послугу сайт стягує невелику суму, яка додається до вартості квитка. Коли ви виграєте приз, він повністю належить вам, оскільки з виграшів комісія не стягується».

Більше ніж 6 мільйонів щасливих гравців з усього світу вже виграли понад 100 мільйонів доларів, граючи в різні міжнародні лотереї, доступні на theLotter. На сьогодні найбільшим переможцем на сайті є А.Д. з Панами, що одноосібно зірвала 30-мільйонний джекпот Лото Флориди в липні 2017. До виграшу пенсіонерка продовжувала працювати, щоб допомогти своїм дітям, і приз дав їй можливість вийти на заслужений відпочинок.

Якщо мешканка Панами може офіційно грати в американське лото, купивши квитки онлайн, це можете зробити і ви! Відвідайте сайт theLotter.com, щоб дізнатися докладніше про правила Mega Millions і Powerball, і почніть грати, не виходячи з дому! Бажаємо удачі!