Насправді шишки – це справжній природний ресурс, який може значно полегшити догляд за садом і городом

Шишки, які падають з ялин чи сосен, часто залишаються недооцінені на дачних ділянках. Багато садівників навіть не здогадуються, що їх можна використовувати з користю для покращення стану рослин та ґрунту. Насправді шишки – це справжній природний ресурс, який може значно полегшити догляд за садом і городом. Детальніше про це пише Woman24.

Мульчування шишками: природне покриття для рослин

Одним із найбільш популярних способів використання шишок є їх застосування як мульчі. Мульчування шишками сприяє підвищенню кислотності ґрунту, що є корисним для певних рослин. Наприклад, хвойні культури, гортензії, північні ягоди, деякі овочі та троянди отримують вигоду від такого покриття. Однак слід пам’ятати, що не всі рослини позитивно реагують на підвищену кислотність, тому перед використанням шишок як мульчі важливо врахувати потреби конкретних культур.

У деяких випадках, щоб знизити кислотність, під шар шишок можна укласти золу. Це дозволить збалансувати pH ґрунту та уникнути проблем з рослинами, які не переносять підвищену кислотність. Після того, як земля прогріється весною, можна насипати шишки на грядки – шар для чагарників і дерев може досягати 10-15 см, а для овочевих культур — до 5 см.

Шишки як дренаж: запобігання загниванню коріння

Шишки, багаті смолистими речовинами, також чудово виконують роль дренажу. Вони допомагають запобігти загниванню коренів рослин, оскільки вода не застоюється, а надлишок вологи швидко виводиться з ґрунту. Це особливо важливо для рослин, які не люблять вологу застійного ґрунту, таких як більшість хвойних дерев або деякі види квітів.

Зола з шишок: натуральне добриво

Після збору шишок та хвої можна спалити їх для отримання золи, яка стане чудовим добривом для саду і городу. Зола містить калій, кальцій та інші важливі мінерали, які необхідні для росту рослин, а також допомагає знизити кислотність ґрунту.

Шишки як захист від шкідників

Шишки також можуть стати природним засобом боротьби зі шкідниками. Цілісні або подрібнені шишки часто використовуються для захисту від слимаків і равликів, які не люблять пересуватися по шершавій поверхні шишок. Щоб убезпечити свої грядки, достатньо просто викласти шишки навколо посадок або між рядами овочів та квітів.