Головки сірників містять сірку, яка має кілька корисних властивостей для рослин

Деякі проблеми, з якими стикаються любителі квітів, можуть бути неочевидними, але вони легко вирішуються за допомогою простих лайфхаків. Часто з’являються паразити, які можуть пошкодити корені або цибулини. Але замість того, щоб витрачатися на дорогі засоби, спробуйте старий народний метод – сірники. Кілька сірників у ґрунті можуть стати чудовим рішенням проблеми, пише УНІАН.

Навіщо втромляти сірники в горщики з рослинами

Головки сірників містять сірку, яка має кілька корисних властивостей для рослин. Вона не тільки знищує паразитів і бактерії, а й сприяє здоровому росту квітів, служачи натуральним добривом. Це простий та ефективний спосіб підтримки здоров'я рослин.

Особливо вразливими до паразитів є рослини під час переходу між сезонами. Вони можуть почати активізуватися в ґрунті, де раніше залишалися в «сплячому» стані. Щоб позбутися від них, достатньо встромити в ґрунт 10-15 сірників головками вниз. За три дні перевірте стан сірки і, якщо вона зникла, повторіть процедуру. Продовжуйте, поки сірка не перестане зникати з головок сірників.

Мошки можуть стати справжнім лихом для кімнатних рослин, особливо в період їх цвітіння. Сірка знищить не тільки мошок, але й їхні личинки, допомагаючи рослині залишатися здоровою.