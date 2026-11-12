Для вирощування розсади підготуйте легкий і пухкий субстрат

Лаванда прикрашає сад ніжними фіолетовими суцвіттями та наповнює повітря приємним ароматом. Попри середземноморське походження, окремі її види й сорти можна успішно вирощувати в українських умовах. Отримати власні саджанці нескладно навіть удома, однак підготовку варто розпочати заздалегідь. Про це пише сайт «Cам собі агроном».

Навіщо насінню лаванди потрібне охолодження

У природних умовах насіння лаванди потрапляє в ґрунт восени, проходить період зимового холоду, а з приходом тепла починає проростати. Відтворити цей природний процес можна й удома за допомогою холодної стратифікації – витримування насіння за низької, але додатної температури.

Для багатьох сортів лаванди рекомендовано охолоджувати посівний матеріал протягом 3–4 тижнів за температури приблизно +3…+5 °C. Водночас свіже насіння деяких різновидів може прорости й без цієї процедури. Якщо розпочати підготовку в грудні, у січні можна буде переходити до посіву, щоб рослини встигли зміцніти до весняного пересаджування.

Для вирощування краще придбати свіже насіння у перевіреного виробника. Перед купівлею перевірте дату фасування та рекомендації щодо вирощування обраного сорту.

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Як правильно провести стратифікацію в домашніх умовах

Один із найпростіших способів підготувати насіння – скористатися холодильником. Розкладіть його між двома злегка зволоженими ватними дисками або паперовими серветками. Помістіть матеріал у невеликий контейнер чи пакет із застібкою та залиште в холодильнику на 3–4 тижні.

Упродовж цього часу стежте за вологістю: серветки або диски не повинні пересихати, але й надмірно заливати їх водою не потрібно. Інший спосіб передбачає посів насіння у контейнер із вологим субстратом, який на період стратифікації також ставлять у холодильник. Коли охолодження завершиться, ємність переносять у тепле й добре освітлене місце.

Важливо не плутати охолодження із заморожуванням. Насіння лаванди не можна класти в морозильну камеру: для стратифікації потрібна температура приблизно +3…+5 °C, а не мінусові показники.

Який ґрунт потрібен для посіву лаванди

Для вирощування розсади підготуйте легкий і пухкий субстрат, який добре пропускає повітря та воду. Важкий і надто вологий ґрунт лаванді не підходить, тому до звичайної ґрунтової суміші варто додати перліт або пісок.

Насіння розподіліть по поверхні попередньо зволоженого субстрату й злегка притисніть. Засипати його товстим шаром землі не потрібно, адже для проростання лаванді необхідне світло.

Контейнер накрийте прозорою кришкою або плівкою, щоб підтримувати достатню вологість. Однак не забувайте регулярно відкривати ємність для провітрювання та прибирати конденсат. Оптимальна температура для проростання становить близько +18…+22 °C. Паростки можуть з’являтися поступово, тому не варто поспішати викидати контейнер, якщо сходи не показалися одночасно.

Як доглядати за розсадою до весни

Коли з’являться перші сходи, поступово зніміть укриття. Молодим рослинам потрібне яскраве освітлення, проте взимку природного світла часто недостатньо. У такому разі допоможе фітолампа, яка забезпечить розсаді належні умови для розвитку.

Поливайте лаванду обережно й помірно. Надлишок води може призвести до загнивання коренів, тому перед наступним поливом дочекайтеся, поки верхній шар ґрунту трохи підсохне. Коли сіянці сформують кілька справжніх листочків, їх можна пересадити в окремі горщики.

Навесні, коли мине загроза заморозків, починайте поступово привчати рослини до свіжого повітря та вуличних умов. Після загартування лаванду можна пересадити у відкритий ґрунт. Оберіть для неї сонячну ділянку з легким, добре дренованим ґрунтом.

Для садів в Україні, особливо в регіонах із холодними зимами, варто звернути увагу на лаванду вузьколисту. Вона краще переносить морози, ніж теплолюбні види, якщо забезпечити їй відповідні умови вирощування. Правильно підготовлене взимку насіння дасть змогу отримати молоді саджанці, які зможуть зміцніти до початку нового садового сезону.