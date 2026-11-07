Якщо у вітальні достатньо місця, її можна прикрасити колоказією

Кімнатні рослини додають оселі затишку та прикрашають інтер’єр. Обираючи їх, важливо враховувати освітлення, вологість, температуру й наявність протягів у кожному приміщенні. Одні види добре ростуть на сонячному підвіконні, інші краще почуваються в затінку або за підвищеної вологості. Видання Martha Stewart розповідає, які рослини підійдуть для різних кімнат і як за ними доглядати.

Для кухні – пряні трави

На кухонному підвіконні можна облаштувати невеликий город із зеленню. Базилік, розмарин, чебрець та інші пряні трави не лише прикрасять приміщення, а й стануть у пригоді під час приготування страв. Свіже листя можна додавати до салатів, супів, соусів і гарнірів.

Для більшості таких рослин потрібне добре освітлене місце. Бажано, щоб вони отримували щонайменше 6–8 годин світла на день. Поливайте зелень регулярно, але не допускайте застою води в горщиках. Розмарин краще переносить невелике підсихання ґрунту, тоді як базилік потребує більш стабільного зволоження.

Для сімейної вітальні – епіпремнум

Епіпремнум, який також називають потосом, підходить для озеленення вітальні завдяки довгим пагонам і декоративному листю. Його можна вирощувати в підвісному кашпо або поставити горщик на полицю, щоб стебла красиво звисали вниз.

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Рослина невибаглива й може пристосуватися до різного освітлення, хоча найкраще росте за яскравого розсіяного світла. Поливайте її після підсихання верхнього шару ґрунту. За сприятливих умов пагони можуть виростати на кілька метрів, тому їх можна спрямовувати по опорі або регулярно підрізати.

Епіпремнум токсичний для котів і собак, якщо вони його з’їдять, тому тримайте рослину в недоступному для тварин місці.

Для просторої вітальні – колоказія

Якщо у вітальні достатньо місця, її можна прикрасити колоказією. Цю тропічну рослину цінують за велике листя, яке нагадує слонячі вуха. Вона стає помітним акцентом в інтер’єрі й добре пасує до просторих приміщень.

Колоказії потрібне яскраве розсіяне світло та регулярний полив. Ґрунт має залишатися помірно вологим, але вода не повинна застоюватися в горщику. Також рослина любить підвищену вологість повітря й тепло, тому в холодному або сухому приміщенні може втрачати декоративність.

Для домашньої бібліотеки – кактуси та сукуленти

На книжкових полицях, робочому столі або біля вікна можна розмістити компактні кактуси й сукуленти. Ехеверія, очиток, алое та товстянка мають різноманітні форми й не потребують частого поливу.

Найважливіша умова для них – достатня кількість світла. Поставте горщики ближче до вікна, де рослини отримуватимуть яскраве освітлення. Поливайте після того, як ґрунт добре просохне, а надлишок води з піддона зливайте. Не розміщуйте сукуленти на темних полицях, якщо там недостатньо природного світла.

Для спальні – лаванда

Лаванда приваблює не лише ніжними квітами, а й характерним ароматом. Її можна вирощувати в горщику на сонячному підвіконні або на невеликому столику біля вікна. Аромат лаванди допомагає створити спокійну атмосферу, проте сама рослина в кімнаті не гарантує кращого сну.

Для нормального росту їй потрібне яскраве світло, бажано кілька годин прямого сонця щодня. Вибирайте горщик із дренажними отворами та легкий ґрунт, який не затримує зайву вологу. Поливайте після підсихання землі, адже лаванда погано переносить перезволоження.

Для дитячої кімнати – каучуконосний фікус

Каучуконосний фікус має велике щільне листя та міцні стебла, тому добре підходить для просторих кімнат. Він може стати виразною зеленою прикрасою дитячої, якщо поставити його в місці, де дитина не зможе випадково перекинути горщик.

Рослині потрібне яскраве розсіяне світло й помірний полив. Листя час від часу протирайте вологою м’якою тканиною, щоб прибрати пил. Водночас важливо пам’ятати, що молочний сік фікуса може подразнювати шкіру, а сама рослина не призначена для їжі. Тому її не варто залишати в доступному для маленьких дітей місці.

Для вітальні – заміокулькас

Заміокулькас цінують за витривалість і невибагливість. Його глянцеве темно-зелене листя добре доповнює сучасний інтер’єр, а рослина може рости навіть там, де природного світла не надто багато.

Водночас у затіненому місці заміокулькас розвиватиметься повільніше. Поливайте його лише після підсихання ґрунту, оскільки надмірна вологість може призвести до загнивання кореневищ. Ця рослина накопичує воду в підземних органах, тому часті поливи їй не потрібні.

Заміокулькас отруйний, якщо його з’їсти, тому тримайте рослину в недоступному для дітей і домашніх тварин місці.

Для ванної кімнати – хлорофітум

Хлорофітум добре підходить для приміщень із підвищеною вологістю. Його довге вигнуте листя та молоді пагони, що звисають із материнської рослини, допомагають створити затишний зелений куточок навіть у невеликій ванній.

Найкраще хлорофітум росте за помірного або яскравого розсіяного освітлення. Якщо у ванній немає вікна, постійно тримати там рослину без додаткового освітлення не варто. Поливайте її після підсихання верхнього шару ґрунту, не допускаючи застою води.

Для пральні – сансевієрія

Сансевієрія, відома також як щучий хвіст, має вертикальне щільне листя з виразним візерунком. Вона не займає багато місця, витримує періодичне пересихання ґрунту й може рости за різного рівня освітлення.

Для комфортного розвитку краще вибрати місце з яскравим розсіяним світлом, хоча рослина пристосовується і до затінення. Поливайте її нечасто, дочекавшись повного або майже повного висихання ґрунту. Важливо не ставити горщик поруч із пральною машиною, якщо там постійно виникають вібрації або на рослину потрапляють мийні засоби.

Сансевієрія токсична для котів і собак у разі поїдання, тому її потрібно розміщувати в недоступному для них місці.

Для домашнього кабінету – спатифілум

Спатифілум прикрашає робочий простір великим зеленим листям і білими суцвіттями. Він добре росте за розсіяного світла, не любить прямих сонячних променів і потребує регулярного поливу. Ґрунт має бути злегка вологим, але не заболоченим.

Цю рослину часто називають природним очищувачем повітря, однак не варто покладатися на неї як на засіб для усунення забруднень у квартирі. Кімнатні рослини не замінюють провітрювання та вентиляції. Спатифілум також може бути токсичним для домашніх тварин у разі поїдання, тому враховуйте це під час вибору місця.