Як виростити рясний урожай гороху: головні правила посадки та догляду
Горох – невибаглива культура, яка підходить навіть для вирощування на присадибній ділянці. Ukr.media розповідає, яких правил варто дотримуватись, щоб отримати максимально рясний урожай гороху.
Вибір сорту
Перед посадкою потрібно визначитись з сортом, який вам потрібен:
Цукровий – для вживання у свіжому вигляді та консервування (їстівні навіть стручки).
Кормовий – використовується як тваринний корм.
Декоративний – вирощується для прикраси ділянки.
Коли потрібно садити горох
Оптимальний час для посадки – з кінця березня до початку травня, коли ґрунт прогріється до +5°C.
Підготовка ґрунту
Горох віддає перевагу:
Легким, дренованим ґрунтам з нейтральною кислотністю
Ділянкам з хорошим освітленням.
Ґрунтам, збагаченим компостом або перегноєм.
Перед посадкою рекомендується внести в землю суміш компосту із золою для поліпшення структури.
Посадка гороху
Спочатку сформуйте борозенки глибиною 5- см на відстані 50-60 см одна від одної. Внесіть у них поживну суміш, наприклад, компост перемішаний з золою.
Замочіть насіння на 6-18 годин для прискорення проростання. Розмістіть його в ґрунті на глибині 5-7 см з інтервалом 5-10 см. Рясно полийте.
Догляд за горохом
- Полив: регулярний, але без перезволоження.
- Прополювання: своєчасне видалення бур'янів.
- Опора: для кучерявих сортів необхідні підпірки.
- Підживлення: помірне, з упором на фосфорно-калійні добрива.