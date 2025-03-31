Оптимальний час для посадки – з кінця березня до початку травня

Горох – невибаглива культура, яка підходить навіть для вирощування на присадибній ділянці. Ukr.media розповідає, яких правил варто дотримуватись, щоб отримати максимально рясний урожай гороху.

Вибір сорту

Перед посадкою потрібно визначитись з сортом, який вам потрібен:

Цукровий – для вживання у свіжому вигляді та консервування (їстівні навіть стручки). Кормовий – використовується як тваринний корм. Декоративний – вирощується для прикраси ділянки.

Коли потрібно садити горох

Оптимальний час для посадки – з кінця березня до початку травня, коли ґрунт прогріється до +5°C.

Підготовка ґрунту

Горох віддає перевагу:

Легким, дренованим ґрунтам з нейтральною кислотністю Ділянкам з хорошим освітленням. Ґрунтам, збагаченим компостом або перегноєм.

Перед посадкою рекомендується внести в землю суміш компосту із золою для поліпшення структури.

Посадка гороху

Спочатку сформуйте борозенки глибиною 5- см на відстані 50-60 см одна від одної. Внесіть у них поживну суміш, наприклад, компост перемішаний з золою.

Замочіть насіння на 6-18 годин для прискорення проростання. Розмістіть його в ґрунті на глибині 5-7 см з інтервалом 5-10 см. Рясно полийте.

Догляд за горохом