Догляд за виноградом у квартирі схожий на догляд за іншими кімнатними рослинами

Вирощувати тепличні плодові та ягідні культури, такі як мандарини, лимони й навіть виноград, можна не тільки на дачі, але й у квартирі звичайного багатоповерхового будинку. За правильного догляду виноград може стати не лише декоративною рослиною, а й приносити плоди вже через два-три роки після посадки. Як виростити виноград у квартирі, пише «Господа».

Вибір місця для вирощування винограду

Головна умова для вирощування винограду в квартирі – це правильно обране місце. Рослина потребує багато сонячного світла, тому найкраще розташовувати її біля вікон, що виходять на південну або південнозахідну сторону. Виноград буде добре рости і плодоносити тільки за умови, що на нього потрапляє достатньо прямого сонячного світла.

Сорти винограду для кімнатного вирощування

Для кімнатного вирощування підходять середньорослі сорти винограду. Дуже важливо вибирати двостатеві сорти, щоб забезпечити можливість плодоношення. Під час вибору також варто звернути увагу на розмір рослини та її вимоги до догляду.

Підготовка ґрунту та посадка

Ґрунтовий субстрат для винограду в кімнаті готують із рівних частин перегною, дернової землі та річкового піску. Для кращого розвитку рослини можна додати деревну золу або мінеральне добриво. Якщо немає можливості приготувати суміш самостійно, можна придбати готовий універсальний ґрунт з нейтральною реакцією. Висаджувати саджанець винограду краще в другій половині зими, коли світловий день починає збільшуватися.

Перед посадкою рекомендується помістити коріння саджанця у воду на 2-3 дні для активації росту. Після цього корінці обрізаємо на довжину 10-12 см і висаджуємо саджанець у горщик. На дно посудини насипаємо ґрунтовий субстрат, ставимо саджанець, розправляючи корінці, і засипаємо землею. Після посадки поливаємо рослину і досипаємо ґрунт, якщо необхідно. Щоб на саджанці не підсихали верхні бруньки, їх можна присипати землею або накрити пластиковим ковпачком. Коли бруньки розпустяться, ковпачок можна прибрати.

Догляд за виноградом у квартирі

Догляд за виноградом у квартирі схожий на догляд за іншими кімнатними рослинами. Рослину потрібно регулярно поливати, підживлювати мінеральними добривами та обробляти від шкідників і хвороб. Для цього можна використовувати біологічні захисні препарати, не рідше одного разу на два місяці. Важливо створювати для винограду сприятливі умови, адже в умовах квартири відсутні природні зміни температури й вологості, тому старе листя не опадає самостійно. Можна видаляти його вручну, а також провести обрізку пагонів, якщо це необхідно.

Формування плодових пагонів та перший урожай

За перший рік росту винограду в кімнаті потрібно виростити два добре розвинені пагони. З них вже наступного року можна сформувати плодові стрілки, і перші ягоди не забаряться з'явитися. Однак, у квартирних умовах виноград не проходить природний період спокою, що може вплинути на його розвиток. Враховуючи сухе повітря в приміщенні, виноград добре себе почуває і навіть приносить плоди.