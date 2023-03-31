При незначних пошкодженнях замажте рани садовим варом

Навіть якщо не вдалося вчасно захистити дерева, не варто засмучуватися. Пошкоджене гризунами дерево ще можна врятувати. Кілька дієвих варіантів пропонує UkrMedia.

1. При незначних пошкодженнях замажте рани садовим варом.

2. Добре загоює рани відвар липової кори. Ранньою весною подрібніть 200 г кори, залийте 1 л холодної води і кип'ятіть протягом 40 хвилин. Охолодіть, процідіть і ретельно намажте отриманою масою рани дерев. Пошкоджений штамб оберніть щільним папером і зав'яжіть шпагатом. Пов'язку не знімайте кілька місяців, поки рани не затягнуться.

3. Якщо це не допомогло, візьміть соняшникову олію доведіть до кипіння, потім охолодіть, додайте в неї дьоготь і ретельно перемішайте. Наносьте одержаний розчин на пошкоджений стовбур 3 рази на день. Вже через кілька днів такий масляний покрив перетвориться в новий шар кори.

4. Дерева, які сильно постраждали від мишей, навесні реанімуйте так: кілька черешків, зрізаних з середньої або верхньої частини крони і обов'язково зі здоровою деревиною, вставте за кору так, щоб один кінець держака розташовувався вище рани, а другий – нижче. У такому положенні надійно закріпіть їх, обмажте садовим варом, зверху укладіть вологий мох і прикрийте мішковиною. Живці будуть забезпечувати рух соку по стовбуру дерева, і рослина не загине.

5. Якщо дерево пошкоджене настільки, що врятувати його неможливо, спиляйте стовбур на 1-2 см вище найнижчої бруньки. З неї навесні розвинеться новий пагін. Місце зрізу замажте садовим варом. Така процедура називається «зріз ствола на зворотний ріст». Її рекомендується проводити для дерев старше 5 років.

Залікувати рани, що утворилися на стовбурі дерев, не так просто, як може здатися на перший погляд. Тому подбайте про захист плодових дерев заздалегідь, щоб в наступному сезоні не екстрено рятувати дерева, а ласувати смачними і соковитими фруктами.

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