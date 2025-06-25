Навчання у коледжі дає добрі перспективи

В Україні щораз більшої популярності набуває професійна освіта. Цю галузь активно модернізують, а знання, які здобувають у коледжах, – дуже потрібні на ринку праці. Тим паче, що так їх можна здобути швидше, і раніше за інших ровесників розпочати карʼєру.

Поки колишні однокласники закінчать університет і шукатимуть роботу, випускники коледжів вже матимуть перший досвід і професійні навички.

Як дізнатись, коли стартує вступна кампанія до коледжів у 2025 році, що мають знати цьогорічні абітурієнти, та де шукати якісний заклад освіти, розповідає 24 Канал.

Коли стартує вступ до коледжів

Вступити до коледжу можна після закінчення 9 та 11 класу, а також – на основі освітніх ступенів за іншою спеціальністю. За місце на бюджетну форму навчання випускники 9 і 11 класу змагатимуться у конкурсному відборі, а на контракт їх відбиратимуть за результатами співбесіди та розгляду мотиваційних листів. На мистецькі та спортивні спеціальності додатково треба пройти творчий конкурс.

Замість проходження співбесіди вступник може подати результати НМТ 2022-2025 років.

Випускники 9 класу при вступі у коледж можуть реєструвати особисті електронні кабінети і завантажувати документи вже після 25 червня. Прийом заяв та документів стартує 1 липня.

Випускники 11 класів зможуть реєструвати електронні кабінети і завантажувати документи з 1 липня. Реєстрація заяв та документів розпочинається 5 липня.

Якщо хочете знати більше про правила вступу, ознайомитися з інформацією, як працює електронний кабінет вступника, та доки можна зареєструвати і подати заяву, доєднуйтесь 26 червня онлайн до безоплатного вебінару від дистанційного коледжу OPTIMA.

Що цікавого можна почути на вебінарі

26 червня о 19:00 фахівці розкажуть всі деталі про вступну кампанію 2025 до коледжів. На вебінарі допоможуть зорієнтуватися, як обрати сучасну спеціальність і навчатися з комфортом, а згодом – почати кар'єру раніше за однолітків. Фахівці розкажуть, у якому форматі зручніше здобувати освіту.

На вебінарі вступники та їхні батьки дізнаються:

як легко вступити до коледжу;

чому дистанційне навчання – це тренд, а не тимчасове рішення;

які спеціальності зараз найпопулярніші, чим цікаві журналістика, підприємництво та торгівля, компʼютерні науки, маркетинг, графічний дизайн;

як після 9 класу почати будувати омріяну карʼєру;

які інструменти та матеріали дають студентам усе необхідне для успішного старту в професії;

як працюють інноваційні освітні методики «Оптіма».

Участь у вебінарі – безоплатна. Під час живого онлайн-спілкування зі спікерами ви отримаєте відповіді на всі свої запитання та почуєте реальні історії успіху студентів і викладачів.

Дізнайтесь, як OPTIMA допомагає прокачати навички, здобути якісну освіту та стартувати в успішне майбутнє.