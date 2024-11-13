Карлів університет у Празі існує з XIV століття

Чеські університети пропонують навчання високого рівня і диплом європейського зразка. Українці можуть навчатися в Чехії безкоштовно. «Освіта.ua» пояснила, як вступити до чеського університету і здобути якісну європейську освіту.

Переваги навчання в чеських університетах

У Чехії є багато університетів з навчальними програмами, що відповідають найвищим академічним стандартам Європи:

Карлів університет,

Чеський технічний університет,

Хіміко-технологічний університет,

Чеський аграрний університет в Празі.

Дипломи чеських університетів визнають у всьому світі. Випускники можуть знайти роботу у будь-якій країні ЄС без підтвердження диплома.

Чеські університети надають можливість безкоштовного навчання для іноземців, якщо навчання проводять чеською мовою. Це унікальна можливість для українців здобути якісну європейську, а головне – безкоштовну освіту. Для цього необхідно вивчити мову і отримати сертифікат про знання чеської на достатньому для навчання рівні.

Чехія має стабільну економіку та великий попит на молодих спеціалістів, особливо у сфері ІТ, інженерії, медицини, туризму та економіки. Студенти можуть офіційно працювати під час навчання, а після закінчення – знайти роботу за фахом в Чехії чи в інших країнах Європи.

Традиційні методи навчання не виправдовують ваших очікувань? Альтернатива є! Дистанційна школа «Оптіма» пропонує інноваційний підхід. Комбіновані уроки, інтерактивні завдання, авторські матеріали – усе це не просто забезпечує високу ефективність навчання, але й формує в учнів цікавість до нового. Дізнайтеся, як вступити до дистанційної школи, та розпочніть захопливу подорож до знань!

Як вступити до університету Чехії безкоштовно: покрокова інструкція

До вступу в чеські виші готує Міжнародний союз молоді (МСМ) – організація, яка допомагає українським студентам організувати весь процес, оминути численні бюрократичні вимоги, подолати мовний бар’єр, зібрати та оформити документи і підготуватися до вступних іспитів. МСМ організовує підготовчі курси. Найближчий набір – 15 січня, на який можна зареєструватися.

Крок 1: Вибір університету та навчальної програми

Спочатку треба обрати університет та програму, що відповідає академічним цілям. Варто переглянути повну інформацію про найпопулярніші чеські університети з навчанням чеською мовою.

Крок 2: Мовні курси

Безкоштовне навчання у Чехії можливе тільки чеською мовою, тому її вивчення є обов’язковим. Міжнародний союз молоді організовує інтенсивні мовні курси, які допомагають опанувати мову на необхідному рівні для навчання. Абітурієнти вчать не лише загальну лексику, а й спеціальну термінологію, яка потрібна для обраного фаху.

Крок 3: Підготовчі курси до вступу

Підготовчі курси включають підготовку до вступних іспитів, вивчення чеської академічної мови та знайомство з навчальною системою Чехії. Це дозволяє студентам упевнено скласти іспити та швидше адаптуватися до навчального середовища.

Крок 4: Підготовка необхідних документів

Збір і подача документів є необхідним етапом, їх треба перекласти на чеську, нотаріально засвідчити дипломи та сертифікати, написати мотиваційний і рекомендаційні листи.

Крок 5: Подання заявки та складання вступних іспитів

Далі абітурієнт подає заявку на обраний курс. Паралельно варто проконсультуватися щодо підготовки до вступних іспитів – мовних тестів та профільних іспитів.

Крок 6: Поселення в студентських резиденціях

Міжнародний союз молоді пропонує варіанти проживання для студентів. Студентів селять в 2-3-місні умебльовані кімнати з окремим санвузлом, мінікухнею з холодильником і доступом до інтернету. На території також є пральні кімнати. Там українцям буде безпечно, комфортно і близько до навчальних закладів. Проживання серед інших студентів сприяє швидкій адаптації і новим знайомствам.

Крок 7: Кураторство та підтримка під час навчання з МСМ, моніторинг успішності

МСМ здійснює кураторство студентів протягом всього періоду навчання, забезпечуючи їхню адаптацію та академічний контроль. Кожен студент та його батьки мають доступ до онлайн-кабінету, де відображаються звіти про відвідуваність та успішність, що дозволяє відстежувати навчальний прогрес.