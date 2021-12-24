Запровадження MNP в Україні в 2019 році справедливо вважають «відміною мобільного рабства»

Чи задоволені ви послугами свого мобільного оператора? Чи знаєте про те, що ваш номер можна перенести до іншої мережі, не змінюючи водночас жодної його цифри?

Портація мобільного номеру ― Mobile Number Portability (MNP) ― послуга, що дозволяє абоненту перейти до іншого мобільного оператора, не змінюючи водночас свого номеру. Запровадження MNP в Україні в 2019 році справедливо вважають «відміною мобільного рабства». До запуску цієї послуги абонент був «прив’язаний» до свого оператора, адже перейти до іншого можна було лише змінивши номер. Така зміна призводила до появи додаткових клопотів із доступом до власних банківських рахунків і акаунтів у соцмережах, а також до втрати старих контактів.

З появою MNP абонент може перенести свій активний номер до мережі будь-якого оператора мобільного зв’язку, зберігаючи при цьому усі цифри номеру (включно з кодом оператора). Це означає, що номер абонента як його персональна інформація належить власне йому, а не операторам мобільного зв’язку. Користувачі можуть вільно вибирати між найкращими пропозиціями операторів та їх тарифами.

Чи користуються абоненти послугою MNP?

Послуга перенесення номеру MNP почала діяти в Україні в 2019 році. І тепер уже можна підбити деякі підсумки її роботи. Національна комісія, що здійснює державне регулювання в галузі зв’язку та інформації, оприлюднила статистичні дані з перенесення абонентських номерів.

Станом на 1 листопада 2021 року найбільше абонентів втратив Vodafone ― майже 132 тис. користувачів. Більшість із них «емігрувала» до lifecell (близько 90 тис. заявок). Значно менше перейшло з Vodafone до Київстар (майже 40 тис. заявок), а також до ТриМоб та Інтертелекому (понад 1 тис. заявок).

Близько 117 тис. абонентів вирішило покинути Київстар. Більшість із них також вибрала lifecell як свого нового мобільного оператора (83,3 тис. осіб), а також Vodafone (31,5 тис. осіб), Інтертелеком (1,3 тис. осіб) і ТриМоб (600 осіб).

Статистика показує, що два найбільші оператори України втратили більше абонентів, ніж отримали нових, унаслідок запровадження процедури MNP. Натомість у lifecell кількість абонентів, яких втратив оператор, є меншою (21,3 тис. осіб), ніж кількість тих, хто переніс свій номер до lifecell (83,8 тис. осіб).

Як змінити оператора зі збереженням номеру?

Починаючи з 1 грудня 2021 року, процедура MNP була значно спрощена, тож тепер змінити оператора стало швидше і зручніше. Процес перенесення номеру здійснюється в три кроки:

· Оформлення заявки;

· Отримання SIM-карти;

· Користування новим номером.

Перенесення номеру здійснюється протягом одного дня, а не трьох, як це було раніше. І найважливіше: щоб перенести свій номер, достатньо звернутися лише до нового мобільного оператора, а не до двох, як це передбачала стара процедура. Договір із попереднім оператором буде розірвано автоматично після переходу.

Заявку на перенесення номеру можна подати онлайн на сайті оператора, до якого ви хочете перейти, або особисто ― у фірмовому магазині.

Здійснюючи дзвінок на перенесений номер, абоненти почують автоматичне голосове повідомлення. Тому всі контакти абонента будуть поінформовані, що його номер тепер обслуговує інший мобільний оператор.

Як вибрати для себе найкращий тариф?

Завдяки процедурі перенесення номеру абоненти можуть вибрати найвигідніший тариф на мобільний зв’язок, порівнявши не лише пропозиції свого оператора, а й всі умови на ринку. Для цього, наприклад, зручно використовувати онлайн-сервіс «Порівнятор» від lifecell, який дозволяє зіставити тарифні плани різних операторів і їхнє наповнення.

Перейшовши на сторінку послуги, достатньо вибрати суму, яку готовий сплачувати абонент за послуги мобільного зв’язку, щоб дізнатися, скільки хвилин на розмови та ГБ мобільного інтернету він отримає за ці кошти в межах тарифних планів кожного з мобільних операторів.

Щоб ознайомитись із регіональними пропозиціями на сайті, потрібно вказати своє місцеперебування. Дізнатися більше про регіональні тарифи lifecell можна тут.

Послуга MNP дала змогу абонентам вільно змінювати свого оператора мобільного зв’язку і вибирати найкомфортніший для себе тариф. Окрім того, кожен абонент може отримати додаткову вигоду, скориставшись заохочувальними акціями та знижками, які пропонують мобільні оператори при перенесенні номеру до їхньої мережі. Наприклад, при переході до lifecell вартість низки пакетів послуг на чотири тижні для нових абонентів буде нижчою до 40%.