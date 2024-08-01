Поливайте огірки регулярно, особливо в спекотні дні

В Україні знову очікують спеку та високі температури повітря, а тому потрібно знати, як захистити свій врожай огірків. Для цього варто дотримуватись кількох легких порад, про які пише Telegraf.

Полив

регулярність: поливайте огірки регулярно, особливо в спекотні дні. Найкращий час для поливу – ранок або вечір, коли сонце менш активне;

глибина поливу: вода повинна проникати до коріння рослин. Розпушуйте грунт після поливу, щоб запобігти утворенню кірки;

мульчування: мульча (солома, скошена трава, торф) допоможе зберегти вологу в грунті, запобігаючи її швидкому випаровуванню.

Захист від прямих сонячних променів

тінь: якщо є можливість, притініть грядки з огірками в найспекотніші години дня. Використовуйте спеціальні сітки або будь-які підручні матеріали;

обприскування: ввечері обприскуйте рослини водою, щоб знизити температуру листя.

Підживлення

калій: калій допомагає рослинам краще переносити спеку. Внесіть калійні добрива згідно з інструкцією;

мікроелементи: не забувайте про інші необхідні елементи живлення, такі як бор, магній та цинк.

Додаткові поради:

вибір сорту: при виборі насіння віддавайте перевагу сортам, які спеціально виведені для вирощування в умовах високих температур;

проріджування: регулярно проріджуйте посіви, щоб забезпечити рослинам достатньо повітря і світла;

захист від шкідників: своєчасно боротьба зі шкідниками допоможе рослинам краще протистояти стресу;

збір врожаю: регулярно збирайте стиглі плоди, щоб стимулювати утворення нових зав’язей.

Народні засоби:

молоко з йодом: розчин молока з йодом (1 літр молока + 10 крапель йоду на 10 літрів води) зміцнює рослини і підвищує їхню стійкість до хвороб;

настій золи: зола містить багато корисних мікроелементів. Настій золи можна використовувати для підживлення огірків;