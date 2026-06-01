фото Іnstructables

З часом ножі м’ясорубки втрачають гостроту, через що м’ясо гірше перемелюється, а процес стає набагато довшим. Однак заточити такі елементи можна навіть у домашніх умовах без спеціального обладнання. Instructables розповідає, як швидко повернути їм гостроту. Що потрібно для заточування? Для заточування вам знадобиться: Рівна поверхня – скло, дзеркало або керамічна плитка. Наждачний папір – зернистість 120–600. Вода – за бажанням для змочування. Серветка або ганчірка. Викрутка – для розбирання м’ясорубки. Як заточити ніж м’ясорубки? Спочатку вам потрібно підготувати місце для заточування. Покладіть аркуш скла або плитку на ідеально рівну поверхню. Потім використайте вологу ганчірку, щоб змочити місце для роботи. На скло покладіть шматочок наждачного паперу. Папір повинен приклеїтися до поверхні. Розберіть м'ясорубку. Перш ніж виймати будь-які деталі, переконайтеся, що ви пам’ятаєте, як все має з’єднуватися. Кожну частинку потрібно протерти ганчіркою, щоб прибрати будь-які залишки продуктів. Коли ви виймете леза, можна почати їх заточувати. Спочатку одягніть рукавички, щоб випадково не порізатися. Притисніть ніж пласкою стороною до наждачного паперу та виконуйте кругові рухи, рівномірно натискаючи на всю поверхню. Заточуйте до появи рівномірної матової поверхні без блискучих ділянок. Обробіть решітку. Вона теж впливає на якість нарізання. Просто протріть її на наждачці, щоб вирівняти поверхню та прибрати задирки. Промийте усі деталі, зберіть м’ясорубку та перевірте її роботу.

