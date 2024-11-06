Де взимку зберігати насіння вдома

Неправильне зберігання зібраного насіння може стати прикрістю, коли наступного сезону намагатиметесь виростити урожай у саду чи на городі. Сайт Good Housekeeping зібрав поради досвідчених садівників, які допоможуть зберегти час та гроші й збільшити шанси на щедрий врожай.

Обов'язково добре просушуйте насіння: розкладіть на папері й залиште приблизно на тиждень. Коли насіння висохне, то запакуйте його до невеликих паперових конвертів, на яких позаписуйте назви рослин. Також для підсушування можна використати серветки або ж паперові рушники. Насіння може прилипнути до серветок, тому можете просто їх згорнути й під час висаджування відриватимете насінини зі шматочками паперу.

Зберігати паперові пакети з насінням слід в пластикових контейнерах для продуктів, скляних посудинах, які щільно закриваються. Візьміть дві столові ложки сухого молока й загорніть в чотири шари серветки. Згортки покладіть в контейнери з насінням. Це потрібно, щоб насіння залишалося сухим. Змінювати згортки з сухим молоком потрібно раз на пів року. Також замість сухого молока можна використовувати силікагель.

Термін придатності насіння скорочується через вологу й тепло, тому найкращим місцем для його зберігання буде холодильник. Однак тримайте насіння якомога далі від морозильної камери. Зберігайте насіння не довше трьох років.

Коли настане час висаджувати насіння, то витягніть контейнери з холодильника й дайте їм нагрітися до кімнатної температури. Інакше через вологу воно може злипатися.

Навіть якщо ви ретельно підходите до садівництва й городництва, то будьте готовими до невдач, оскільки деяке насіння є життєздатним лише протягом року або двох.