Режим «Синтетика» дає можливість прати разом речі з рідних тканин

Через обстріли росіянами енергетичної інфраструктури навантаження на систему електропостачання України збільшилося в рази. Щоб стабілізувати ситуацію, енергетики вдаються до планових та аварійних відключень, проте всі ми можемо їм допомогти – якщо в години, коли нам вмикають світло, намагатимемося економити електроенергію. Так, «Львівобленерго» дає поради, як можна зекономити під час прання.

1. Щоденне прання невеликої кількості речей призводить до значних витрат електрики. Дочекайтеся, коли речей стане достатньо, щоб завантажити приблизно три чверті пральної машинки.

2. Спробуйте прати речі при температурі 30°C (ECO) для економії, використовуючи спеціальний порошок для прання в холодній воді.

3. Складні забруднення перед пранням у холодній воді можна додатково обробити спеціальним засобом для виведення плям.

4. Режим «Синтетика» дає можливість прати разом речі з рідних тканин. Прання відбувається при невисокій температурі, приблизно 30-40°C.

5. Відмовтеся від додаткових функцій: попереднє замочування, сушіння або «відкладений старт». Це все краще робити вручну.

6. Деякі речі, наприклад, шкарпетки чи білизну, можна легко випрати вручну, таким чином зекономивши на пранні.

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