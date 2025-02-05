Соцмережі не повинні витісняти реальне спілкування

Соціальними мережами користуються 94,5% інтернет-користувачів. Лайки, коментарі та реакції дають соціальне схвалення, викликають короткочасне задоволення та формують звичку регулярно перевіряти сторінку. Це може призвести до залежності, коли самооцінка залежить від реакцій підписників, пише «Ocвiтa.uа» і пропонує поради, як навчитися контролювати час, проведений у цифровому світі.

Пости у соцмережах створюють ілюзію, що всі навколо живуть цікавіше і краще. Читачі можуть відчувати невдоволення собою. Особливо вразливими до цього є підлітки, особистість яких тільки формується, тому вони оцінюють себе через порівняння з іншими і їхніми досягненнями.

Щоб уникнути негативного впливу, важливо пам’ятати, що соцмережі показують лише частину реальності або взагалі не зовсім правдиву інформацію. Краще зосереджуватися на власному житті та досягненнях, а не на ідеалізованих образах інших.

Ризики залежності від онлайну

Від надміру часу, проведеному в цифровому світі, знижується продуктивність, концентрація, погіршується емоційний стан і реальне спілкування відходить на другий план.

Соцмережі можуть викликати тривожність і створювати психологічний тиск. Людина підсвідомо оцінює себе за кількістю схвалення від своєї віртуальної аудиторії, а порівняння з іншими формує відчуття невдоволення собою.

Користувачі починають сумніватися у собі, відчувають потребу відповідати ідеалу і намагаються створити привабливий онлайн-імідж. Залежність від реакцій аудиторії поступово знижує реальну самооцінку.

Як зменшити залежність від соцмереж

Перший крок до подолання залежності від соцмереж – усвідомлення цієї проблеми. Розуміння впливу дозволяє критично ставитися до власних звичок, встановлювати межі у використанні соцмереж і приділяти більше уваги реальному життю.

Треба навчитися контролювати час онлайн і не дозволяти цифровому світу визначати самооцінку та емоційний стан. Найперше це – обмеження часу онлайн. Це можна зробити за допомогою таймерів на смартфоні, спеціальних застосунків або встановлення правил, наприклад, не використовувати соцмережі вранці або перед сном. Важливо також відключати непотрібні сповіщення, щоб уникати постійних відволікань і контролювати, коли саме взаємодіяти з контентом.

Варто розвивати альтернативні джерела задоволення: знайти хобі, зайнятися спортом, виділити час на читання або живе спілкування. Це замінить ті позитивні емоції, які раніше давали лайки і коментарі. Проведий час з друзями, творчість або фізична активність допомагають переключитися, знизити рівень стресу і підвищити самооцінку. Час у цифровому світі варто проводити з користю, наприклад, для навчання.

Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.

У майбутньому соцмережі можуть змінювати підходи до взаємодії, наприклад, приховати кількість лайків або розвинути алгоритми, що сприяють здоровому використанню контенту. Однак самі користувачі мають памʼятати, що реальне життя значно цінніше за віртуальні оцінки.

Нагадаємо, мовні експерти Оксфордського словника визначили словом 2024 року «brain rot» («гниття мозку»), яке сигналізує про занепокоєння суспільства щодо впливу соцмереж на людину.