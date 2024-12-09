Дозволяючи школярам користуватися інтернетом, слід навчити їх основних правил комунікації

Інтернет та соцмережі стають невід’ємною частиною життя кожної сучасної людини. Але разом з багатьма можливостями, вони можуть створити і певні проблеми. Будь-які образи, погрози чи неприємний контент у соціальних мережах часто є ознаками кібернасильства. Щоб його жертвами не стали діти, Міністерство освіти провело освітню кампанію.

Що таке кібернасильство:

Кібербулінг: хтось публікує неправдиві чутки, принизливі коментарі чи надсилає погрози.

Кібергрумінг: дорослі видають себе за однолітків дітей, щоб спілкуватися з ними для недоброчесних намірів.

Шантаж: погрози публікацією фото чи іншої інформації через вимагання грошей чи послуг.

Фішинг: підроблені сайти крадуть ваші дані або гроші.

Кіберпереслідування: постійні нав’язливі повідомлення чи спроби контролювати ваше життя онлайн.

Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.

Якщо дитина мала досвід будь-якого кібернасилля, про такі випадки не можна мовчати, варто відразу повідомити про них.

Як поводитися, якщо дитина стала жертвою кібернасилля?

Не мовчіть. Збережіть скріншоти повідомлень чи публікацій, які вас ображають або лякають.

Блокуйте кривдника. На платформах є функція блокування – скористайтеся нею, щоб припинити спілкування.

Захистіть свої права. Напишіть заяву до кіберполіції.

Шукайте підтримку. Поговоріть із близькими чи друзями. Це допоможе не відчувати себе самотнім у цій ситуації.

Залиште скаргу в соціальних мережах. Facebook, Instagram, YouTube мають інструменти для скарг через неприйнятну поведінку.

Поради батькам і педагогам, як створити дітям безпечний простір для користування інтернетом

Важливо розповісти дітям про безпеку в інтернеті та кіберзагрози. Слід пояснювати, що особиста інформація – це приватні дані, їх можна публікувати в інтернеті якомога менше.

Будьте уважними до емоційного стану дітей. Розкажіть їм, як можна уникнути сексуального насильства – отримання контенту відвертого змісту чи прохання незнайомців зустрітися особисто. Діти мають знати, що не варто приймати прохання стати друзями чи подарунки від незнайомців.

Секстинг – це обмін сексуально відвертими повідомленнями, фотографіями або відео за допомогою мобільних телефонів, соціальних мереж або інших цифрових засобів комунікації. Поговоріть з дитиною про це, щоб вони відразу повідомляли про будь-який тип сексуального насильства чи кібернасильства, свідками якого вони стали.