Кібернасильство: як його розпізнати та захистити дітей
Інтернет та соцмережі стають невід’ємною частиною життя кожної сучасної людини. Але разом з багатьма можливостями, вони можуть створити і певні проблеми. Будь-які образи, погрози чи неприємний контент у соціальних мережах часто є ознаками кібернасильства. Щоб його жертвами не стали діти, Міністерство освіти провело освітню кампанію.
Що таке кібернасильство:
- Кібербулінг: хтось публікує неправдиві чутки, принизливі коментарі чи надсилає погрози.
- Кібергрумінг: дорослі видають себе за однолітків дітей, щоб спілкуватися з ними для недоброчесних намірів.
- Шантаж: погрози публікацією фото чи іншої інформації через вимагання грошей чи послуг.
- Фішинг: підроблені сайти крадуть ваші дані або гроші.
- Кіберпереслідування: постійні нав’язливі повідомлення чи спроби контролювати ваше життя онлайн.
Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.
Якщо дитина мала досвід будь-якого кібернасилля, про такі випадки не можна мовчати, варто відразу повідомити про них.
Як поводитися, якщо дитина стала жертвою кібернасилля?
- Не мовчіть. Збережіть скріншоти повідомлень чи публікацій, які вас ображають або лякають.
- Блокуйте кривдника. На платформах є функція блокування – скористайтеся нею, щоб припинити спілкування.
- Захистіть свої права. Напишіть заяву до кіберполіції.
- Шукайте підтримку. Поговоріть із близькими чи друзями. Це допоможе не відчувати себе самотнім у цій ситуації.
- Залиште скаргу в соціальних мережах. Facebook, Instagram, YouTube мають інструменти для скарг через неприйнятну поведінку.
Поради батькам і педагогам, як створити дітям безпечний простір для користування інтернетом
Важливо розповісти дітям про безпеку в інтернеті та кіберзагрози. Слід пояснювати, що особиста інформація – це приватні дані, їх можна публікувати в інтернеті якомога менше.
Будьте уважними до емоційного стану дітей. Розкажіть їм, як можна уникнути сексуального насильства – отримання контенту відвертого змісту чи прохання незнайомців зустрітися особисто. Діти мають знати, що не варто приймати прохання стати друзями чи подарунки від незнайомців.
Секстинг – це обмін сексуально відвертими повідомленнями, фотографіями або відео за допомогою мобільних телефонів, соціальних мереж або інших цифрових засобів комунікації. Поговоріть з дитиною про це, щоб вони відразу повідомляли про будь-який тип сексуального насильства чи кібернасильства, свідками якого вони стали.