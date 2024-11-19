Як захистити дітей від сексуального насильства в інтернеті: корисні посилання
18 листопада відзначили Європейський день захисту дітей від сексуального насильства та експлуатації. За останніми даними, впродовж шести місяців 2024 року кількість повідомлень про сексуальне насильство над дітьми в інтернеті зросла майже на 20% порівняно з тим самим періодом минулого року. Жертвами злочинців стають діти молодшого віку – від 11 до 13 років, пише «Ocвiтa.ua».
Дослідження в Україні показало, що майже 52% дітей починають користуватися інтернетом у віці 6-9 років. Згідно з результатами того ж дослідження, порнографічний контент діти вперше бачать у віці 8-10 років, щоправда натрапляють на нього випадково – через рекламу на сайтах, у соціальних мережах та онлайн-іграх.
Батьки турбуються про безпеку дітей в інтернеті, адже контролювати цей процес стає неможливо: цифрова реальність та соціальні мережі займають щораз більше місця у нашому житті. Тому варто подбати про безпеку дітей і навчити їх самих, як правильно фільтрувати інформацію, щоб запобігти небажаним наслідкам.
Як батькам захистити дітей в інтернеті?
Ховати від дітей гаджети – не вихід. Краще зробити їх корисним інструментом для навчання, самореалізації та корисної комунікації. Вважається, що безпечними для здоров’я дитини є 2-3 години інтернету на день. Тому краще заздалегідь подбати про офлайн-розваги та встановити правила і обмеження, яких будуть дотримуватись усі члени сім’ї.
Батькам слід зважати на вікові обмеження та встановлювати додатки та соцмережі відповідно до віку дитини. Більшість з них дозволена підліткам від 13 років.
Фахівці радять батькам обговорювати з дітьми їхні захоплення в інтернеті, сторінки, які вони відвідують, улюблених блогерів та інфлюенсерів. Якщо дитина отримуватиме увагу, розуміння і схвалення від рідних, вона не шукатиме її у віртуальному світі.
Мультфільми про безпеку дітей в інтернеті
Діти , а особливо підлітки цікавляться темою статевого дозрівання, дорослих стосунків. Тому вони й свідомо можуть шукати такий контент в інтернеті. Важливо пояснити дитині, що порнографічний контент містить оманливі повідомлення і такі відео для дорослих – насправді вигаданий сюжет, знятий за прописаним сценарієм з акторами.
Щоб донести дитині корисну інформацію, корисним інструментом є повчальні мультфільми. Вони в ігровій формі подають важливу інформацію. У новому мультфільмі «Порно: правда чи вигадка» більше розповідають на цю тему.
Інші мультфільми про безпеку дітей в інтернеті можна знайти тут.
Куди звертатися за допомогою
Якщо дорослі дізналися про можливу небезпеку статевого насилля в інтернеті для дитини, слід звернутися на консультаційну лінію 1545 (далі обрати «3»). Ця лінія працює цілодобово, дзвінки безплатні та анонімні для дітей і дорослих.
Окрім того, у цій сфері активно працює громадська організація #stop_sexтинг. Діти та батьки можуть поговорити з психологом #stop_sexтинг або в Telegram.
Посилання на ресурси #stop_sexтинг: