Для підлітків створюють освітні мультики про шкідливість порнографії

18 листопада відзначили Європейський день захисту дітей від сексуального насильства та експлуатації. За останніми даними, впродовж шести місяців 2024 року кількість повідомлень про сексуальне насильство над дітьми в інтернеті зросла майже на 20% порівняно з тим самим періодом минулого року. Жертвами злочинців стають діти молодшого віку – від 11 до 13 років, пише «Ocвiтa.ua».

Дослідження в Україні показало, що майже 52% дітей починають користуватися інтернетом у віці 6-9 років. Згідно з результатами того ж дослідження, порнографічний контент діти вперше бачать у віці 8-10 років, щоправда натрапляють на нього випадково – через рекламу на сайтах, у соціальних мережах та онлайн-іграх.

Батьки турбуються про безпеку дітей в інтернеті, адже контролювати цей процес стає неможливо: цифрова реальність та соціальні мережі займають щораз більше місця у нашому житті. Тому варто подбати про безпеку дітей і навчити їх самих, як правильно фільтрувати інформацію, щоб запобігти небажаним наслідкам.

Як батькам захистити дітей в інтернеті?

Ховати від дітей гаджети – не вихід. Краще зробити їх корисним інструментом для навчання, самореалізації та корисної комунікації. Вважається, що безпечними для здоров’я дитини є 2-3 години інтернету на день. Тому краще заздалегідь подбати про офлайн-розваги та встановити правила і обмеження, яких будуть дотримуватись усі члени сім’ї.

Батькам слід зважати на вікові обмеження та встановлювати додатки та соцмережі відповідно до віку дитини. Більшість з них дозволена підліткам від 13 років.

Фахівці радять батькам обговорювати з дітьми їхні захоплення в інтернеті, сторінки, які вони відвідують, улюблених блогерів та інфлюенсерів. Якщо дитина отримуватиме увагу, розуміння і схвалення від рідних, вона не шукатиме її у віртуальному світі.

Мультфільми про безпеку дітей в інтернеті

Діти , а особливо підлітки цікавляться темою статевого дозрівання, дорослих стосунків. Тому вони й свідомо можуть шукати такий контент в інтернеті. Важливо пояснити дитині, що порнографічний контент містить оманливі повідомлення і такі відео для дорослих – насправді вигаданий сюжет, знятий за прописаним сценарієм з акторами.

Щоб донести дитині корисну інформацію, корисним інструментом є повчальні мультфільми. Вони в ігровій формі подають важливу інформацію. У новому мультфільмі «Порно: правда чи вигадка» більше розповідають на цю тему.

Інші мультфільми про безпеку дітей в інтернеті можна знайти тут.

Куди звертатися за допомогою

Якщо дорослі дізналися про можливу небезпеку статевого насилля в інтернеті для дитини, слід звернутися на консультаційну лінію 1545 (далі обрати «3»). Ця лінія працює цілодобово, дзвінки безплатні та анонімні для дітей і дорослих.

Окрім того, у цій сфері активно працює громадська організація #stop_sexтинг. Діти та батьки можуть поговорити з психологом #stop_sexтинг або в Telegram.

Посилання на ресурси #stop_sexтинг: