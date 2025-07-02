Зрозуміти, що часник уже дозрів, не так складно

Часник – вибаглива, але вдячна культура. Щоб він виріс великим і соковитим, потрібна родюча земля та волога в міру. Але найважливіший момент – це вчасно зібрати врожай. Якщо запізнитись, головки можуть розпастися або втратити смак. Занадто раннє викопування – і зубці ще не встигнуть набрати сили. Коли саме викопувати часник, пише «24 Канал».

У гарну погоду зимовий часник зазвичай викопують наприкінці липня, а ярий десь через три тижні після цього. За два-три тижні до збору полив зменшують: надлишок вологи в цей період шкодить. Щоб прискорити дозрівання, землю біля головок злегка розгортають, це допомагає їм краще визрівати.

Зрозуміти, що часник уже дозрів, не так складно. Треба раз на тиждень викопувати кілька головок і уважно роздивлятися їх. Якщо шкірка ще щільна, соковита і тягнеться до стебла, то часнику ще треба дозрівати. Але коли вона стає сухою, навіть якщо ще тримає зубці разом – саме час викопувати.

Працювати краще вилами, а не лопатою, щоб не пошкодити головки. Якщо стоїть спека і земля суха, її можна злегка зволожити перед роботою. У сухому ґрунті коріння часто обривається біля денця, а це відкриває шлях хворобам. У вологій землі викопати часник простіше й безпечніше для врожаю.

Після збору головки розкладають на грядці рядами, краще так, щоб листя верхнього ряду прикривало головки нижнього. Сушити часник потрібно щонайменше два-три дні, потім перевернути і дати ще кілька днів. Добре просушений часник – це коли зубці всередині пружні, не м’які. Перед зберіганням слід уважно перебрати весь урожай і відразу відкинути пошкоджені чи хворі головки, вони вже непридатні до вживання.